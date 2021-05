La Foire de Bourges est maintenue du 10 au 14 juin

Les salons et foire expo seront à nouveau autorisées à partir du 9 juin, selon le calendrier du déconfinement fixé par Emmanuel Macron. Cela coïncide parfaitement avec les dates de la Foire de Bourges. L'événement aura donc bien lieu du jeudi 10 au lundi 14 juin, dans le respect des conditions sanitaire. L'annonce a été confirmée ce lundi par la direction de la société Jeanne & Louis Productions.

À cette date, les foires pourront accueillir jusqu'à 5 000 visiteurs et demander la présentation d'un pass sanitaire (un certificat de vaccination ou un résultat négatif lors d'un dépistage Covid). Au total, plus de 150 exposants sont attendus aux Rives d'Auron pour la Foire de Bourges avec des restaurants et des animations. L'Italie sera à l'honneur de ces cinq jours. La foire est gratuite et attire en moyenne 25 000 personnes au total.