La foire de Lessay aura-t-elle bien lieu en 2023 ?

Toutes les chaises de la salle Saint-Cloud de Lessay sont occupé en ce samedi matin. L'objet de la réunion publique : échanger entre municipalité et habitants autour de l'organisation de la foire Sainte-Croix de la commune. L'événement millénaire attire chaque année plus de 300.000 visiteurs en trois jours en septembre et marque l'identité de la ville. Pourtant, population et élus s'interrogent aujourd'hui sur son avenir après une édition 2022 particulièrement compliquée.

L'accueil des gens du voyage au cœur des inquiétudes

"Le fait accueillir des gens du voyage, cela fait parti de la foire, de son ADN donc on ne le remet pas en cause," contextualise la maire de la commune, Stéphanie Maubé, "en revanche, l'afflux massif et incontrôlable de centaines de caravanes, c'est déséquilibré." La municipalité avait cette année prévu un terrain pour accueillir environ 200 caravanes mais ce sont plus de 600 véhicules qui ont afflué vers la ville pour la foire. Leur venue était prévue un dimanche matin, pour ne pas déranger la circulation et encadrer avec les forces de l'ordre, "ils nous ont fait le sale coup d'arriver un mercredi soir à 21h30 et de faire un coup de force," déplore la maire. Les gens du voyage se sont donc installés en dehors de la zone prévue et ont occupé pendant les semaines qui précèdent la foire des terrains communaux et privés.

La maire de Lessay, Stéphanie Maubé, son conseil municipal et les habitants échangent sur les problématiques rencontrées sur la foire en 2022. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Insupportable pour beaucoup d'habitants. "J'ai les terrains derrière là et ils se sont installés et ont saccagé les cultures," raconte aux élus une habitante. La gérante du supermarché de la commune décrit l'invasion de son parking, une autre commerçante les incivilités. Les habitants n'accablent pas leur maire qui met en avant le manque de moyens alloués par la préfecture pour gérer l'événements. Les riverains abondent en son sens "tant qu'elle ne sera pas soutenue en haut, rien ne changera," lâche Alain, un Lessayais.

Le bras de fer avec les autorités

Stéphanie Maubé fait déjà un constat : la Manche devrait disposer d'une aire de grand passage pour accueillir les gens du voyage en nombre l'été, or le département est en retard et il n'y en a toujours pas. La commune n'a donc aucun terrain sur lequel rediriger les caravanes quand elles sont trop nombreuses.

"Il est inconcevable qu'on ne puisse pas empêcher 600 caravanes de s'installer de manière illégale et sauvage sur des terrains privés"

Mais la municipalité va plus loin et pointe la responsabilité de la préfecture qui d'après la maire refuse de limiter le nombre de caravanes acceptées à la foire. "Le préfet nous a clairement expliqué que ce n'était pas possible," s'agace Stéphanie Maubé_, "on n'accepte pas cette réponse."_ L'élue explique qu'elle a demandé plus d'effectifs de forces de l'ordre pour faire respecter les arrêtés municipaux et mettre des contraventions en cas d'infraction mais que là aussi, on lui avait répondu que ce n'était pas possible. "Il est inconcevable qu'on ne puisse pas empêcher 600 caravanes de s'installer de manière illégale et sauvage sur des terrains privés," s'indigne la maire.

Vers une annulation de la foire en 2023 ?

Hors de question de revivre une foire que celle de 2022 pour Stéphanie Maubé. Face à cette situation, elle n'exclut donc aucune option. Les discussions sur les moyens et l'organisation se poursuivent avec la préfecture mais si les conditions ne sont pas réunies, la municipalité envisage une consultation locale pour demander clairement aux habitants s'ils souhaitent l'annulation de la foire de Lessay l'année prochaine. Les élus se donnent jusqu'au printemps prochain pour avancer.