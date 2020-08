La foire de Sedan reportée en 2021

La 85ème foire de Sedan n'aura pas lieu cette année. L'annonce est tombée en fin de matinée, via un communiqué. L'Union commerciale, industrielle et artisanale de Sedan a annoncé le report de l'édition à 2021, à cause de la crise sanitaire actuelle : « Le délai imparti et la situation actuelle ne nous permettent pas d’organiser la Foire dans des conditions satisfaisantes pour tous et d’envisager le rassemblement de près de 200 000 visiteurs sur cinq jours dans les rues de Sedan » regrettent les organisateurs.

En juin dernier, la foire agricole de Sedan, qui devait accueillir 150 exposants et plus de 200 animaux du 11 au 13 septembre sur plus de 10 000 mètres carrés sur la prairie de Torcy avait déjà été annulée.

La Foire de Sedan devait initialement se tenir du 09 au 13 septembre 2020. La Foire de Châlons-en-Champagne est, elle toujours maintenue.

Chaque année, l'évènement accueille 200 000 visiteurs sur 5 jours dans les rues de la ville.

L’UCIA ne laissera toutefois pas les sedanais sans animations et prévoie d’ores et déjà d’autres événements pour la rentrée. « Deux animations de rue vont vous être très prochainement dévoilées. Celles-ci auront lieu les 11, 12 et 13 septembre, ainsi que les 9, 10 et 11 octobre 2020 ! » explique l'union commerciale sur sa page Facebook.