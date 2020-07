La foire des Herolles reprend toute sa mesure

Après trois rendez-vous annulés et une reprise en demi teinte en juin, la foire des Herolles(86), l'une des plus anciennes foires de la région, mise sur les éditions de juillet et août pour faire le plein.

"Il est de coutume de dire qu'aux Hérolles, on trouve de tout. On peut venir avec son panier et repartir avec une maison et une voiture" prévient d'emblée le nouveau maire, Jean-Charles Varescon. Trente jours par mois, le lieu dit les Herolles est un hameau tranquille, comptant une cinquantaine d'habitants. Mais depuis 1484, tous les 29 du mois, il se transforme en une immense foire, sur laquelle s'installent plus de 300 chalands. Pour la première fois de son histoire, de mémoire de forains, la foire a dû être annulée trois 29 de suite, en mars, avril et mai. Et en juin, pour la reprise, la fréquentation était en très nette baisse. Alors les commerçants comptent sur les rendez-vous estivaux pour remonter la pente : "L'été, on a 8.000 à 10.000 visiteurs... Il faut vraiment que tout le monde joue le jeu... C'est très important pour nos territoires, pour la ruralité...C'est un vrai lien social ici" assure l'édile.

Jean Charles Varescon, maire de Coulonges (86) © Radio France - Gaëlle Fontenit

Tout, tout, tout, on trouve de tout

Pour s'en rendre compte, il suffit d'arpenter les allées : ici, un homme vend des ceintures, là bas, un camelot fait des démonstrations d'articles de cuisine. Un peu plus loin, cette dame vend un ustensile pour ramasser les poils de chien. Là, c'est 4 euros la caisse de melons. Ici, un chapeau est offert pour l'achat d'un arbre. "Vous pouvez essayer dans la cabine, j'ai toute les tailles pour cette robe". "Pour manger, il faut venir chez moi ! Je suis le roi de l'andouillette". "Tenez, goûtez mes broyés. C'est les soldes : une seconde dans la bouche, six mois sur les hanches".

Dans le bruit des camelots, Manu entonne chansons sur chansons à l'accordéon. Un couple repart avec un carton duquel s'échappe des petits cris : "On s'est offert un canard...Ca fait longtemps qu'on en avait envie". "Chez moi, vous avez de tout, des lapins, des canards, des poules... C'est l'arche de Noé et vous êtes servi par un ange" alpague Roger. "C'est important, dites aux touristes de venir. On a besoin de monde. Il faut faire vivre la place".

La foire des Herolles est aussi une foire aux bestiaux © Radio France - Gaëlle Fontenit

Marco vend des pralines. Mais il a peu de succès : "C'est sûr que le masque n'aide pas pour la dégustation... C'est pas pratique...". A quelques allées de là, un couple de vendeurs à domicile s'est installé pour tenter de vendre des produits d'hygiène : "Ca marche pas fort aujourd'hui. Les gens se promènent mais ils n'achètent pas..."

La foire des Herolles attire près de 10.000 visiteurs en juillet et août © Radio France - Gaëlle Fontenit

Le maire de Coulonges, lui, veut y croire : "C'est une reprise. Pour encourager le mouvement, la foire du 29 août durera toute la journée au lieu de s'arrêter à 13h. Tout le monde en a bien besoin..."