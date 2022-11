La foire du livre de Brive surpasse son dernier record avec 850 000 euros de ventes

Après le week-end de foire, on compte ses sous. Et c'est un bon résultat pour la foire du livre de Brive qui amasse 850 000 euros en cette 40e édition. Elle surclasse son dernier record, qui était de 819 000 euros et qui datait de 2019.

Il y avait parfois jusqu'à plusieurs d'heures de queue pour les dédicaces d'un auteur © Radio France - Philippe Graziani Le bilan chiffré vient d'être révélé par les organisateurs de la 40e foire du livre de Brive. Et il est très bon : avec 850 000 euros de ventes cette année, la foire du livre surclasse son précédent record datant de 2019, qui était de 819 000. Autre record : celui du nombre de ventes de livres, qui s'établit désormais à 60 000. Son président François Busnel avait de quoi être heureux ce dimanche, en clôture de cette foire anniversaire, en disant simplement que "toute la France qui lit converge vers Brive." Dans le communiqué de la ville de Brive, le maire Frédéric Soulier souligne que "ces résultats confortent le statut de Brive comme capitale de la France qui lit. Cet anniversaire a salué l'excellente santé de la Foire : une programmation ambitieuse, la convivialité, la proximité entre les auteurs et leur public."