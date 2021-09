Foire du Mans : plus d'animaux mais moins d'exposants pour cette 84ème édition du 9 au 13 septembre

Après avoir été annulée en 2020 à cause de la crise sanitaire, la foire du Mans fait son retour au centre des expositions à partir de ce jeudi 9 septembre. Pendant ces cinq jours, il y aura moins d'exposants et plus d'animaux. Le vaccinodrome situé à la rotonde reste ouvert.

La foire du Mans aura bien lieu cette année. Si d'autres villes ont fait le choix de l'annuler une nouvelle fois, la ville du Mans aura bien sa foire cette année. Les exposants ont répondu présents même s'ils seront un peu moins nombreux que les autres années. Il y aura également une foire agricole avec plus d'animaux que les éditions précédentes et de nombreuses animations avec la présence de "Le Mans fait son cirque".

Les présents et les absents

Pour cette édition de 2021, les organisateurs sont plutôt contents car même s'ils sont moins nombreux, les exposants ont répondu présents pour venir au Mans. Certaines villes en France ont annulé leurs foires par manque de stands. Pour 2021 à la foire du Mans, toutes les concessions automobiles seront représentées comme les autres années.

La filière agricole met le paquet : 925 animaux vont s'installer à la foire. C'est une centaine de plus avec surtout plus de bovins. Alors, ce ne sera pas la plus grande ferme de France, mais bien la plus grande ferme de la Sarthe. Une grande partie de la filière agro-alimentaire sera également représentée. Il faut dire que 25% des salariés en Sarthe travaillent dans ce secteur.

La chambre des métiers sera aussi représentée avec une mise en avant des fleuristes et des bouchers charcutiers traiteurs; deux métiers qui manquent de main d'œuvre.

Un petit bémol sur les marchands de meuble, qui eux seront moins nombreux que les autres années. Il y aura également moins d'apiculteurs que les autres années, en raison d'un manque de miel sur les dernières récoltes.

Et si vous achetez, sachez aussi que vous avez de grandes chances de faire travailler les entreprises sarthoises. En effet, 73% des exposants sont installés dans le département.

Une foire qui se veut aussi festive. De nombreux spectacles de "Le Mans fait son cirque seront proposés dans les allées de la foire.

Les grandes tentes de la foire du Mans au centre des expositions en cours de montage © Radio France - Christelle Caillot

La foire et le vaccinodrome côte à côte

Pour aller à la foire, du 9 au 13 septembre prochain, au centre des expositions, il faudra le pass sanitaire pour les personnes âgées plus de 18 ans. En revanche, dans l'enceinte du centre des expositions, le port de masque ne sera pas obligatoire. Pensez à prendre vos précautions si vous n'êtes pas vacciné, car contrairement au parc Papéa près du Mans et au zoo de la Flèche, il n'y aura pas de centre de dépistage aux entrées.

La foire des "quatre jours" comme disent les manceaux se tient en fait pendant cinq jours. Cinq jours durant lesquels le vaccinodrome situé à la rotonde au sein du centre des expositions va continuer son activité normalement. Pour aller à la foire, les organisateurs vous conseillent de privilégier les transports en communs ou d'utiliser les parking situés près du circuit des 24H. Il y a ensuite des navettes qui vous transportent aux entrées.

Infos pratiques

Les tarifs :

Jeudi et Lundi : gratuit.

Vendredi, samedi et dimanche : 5,50 €. Enfants jusqu’à 12 ans : gratuit. Chômeurs, Scolaires, Étudiants : 3,50 €. Gratuit pour les nocturnes.

Les horaires:

Jeudi 9 Septembre : 9h30 à 20h00

Vendredi 10 Septembre : 9h30 à 23h00

Samedi 11 Septembre :9h30 à 23h00

Dimanche 12 Septembre : 9h30 à 20h00

Lundi 13 Septembre : 9h30 à 19h00

France Bleu Maine en direct de la foire

France Bleu Maine installe ses studios à la Foire des 4 Jours jusqu'à dimanche, pour plusieurs émissions (vendredi après-midi de 16H à 19H, samedi de 16H à 18H et dimanche de 16H à 18H). Venez nous voir ! Nous sommes à côté du stand de la Chambre des métiers.

Le studio France Bleu Maine à la Foire du Mans © Radio France - Julien Gabriel

Vous pourrez également croiser notre Baladeur qui interviendra en direct ce jeudi de 16H à 18H, samedi matin de 11H à 12H et dimanche matin de 11H à 12H.