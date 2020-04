La Foire du Trône 2020 annulé à cause du coronavirus

Dans le contexte de l’épidémie de Covid-19 et des mesures de confinement décidées par le Gouvernement, la Foire du Trône n’avait pas pu ouvrir ses portes cette année, le 27 mars dernier, comme cela était prévu. Elle devait se tenir du 27 mars au 24 mai sur la pelouse de Reuilly à Paris dans le 12ème.

Mais compte tenu de la très forte incertitude sur le calendrier de sortie du confinement et des mesures de restriction de grands rassemblements, la maire de Paris et le préfet de Police ont convenu ensemble d’annuler l'édition 2020 de la Foire du Trône. Les associations foraines participantes ont été informées de cette décision et elles seront accompagnées par la Ville de Paris. Si elles le souhaitent, les familles de forains déjà installées sur la Pelouse de Reuilly peuvent par exemple y rester jusqu'au 14 juin, date prévue initialement pour leur départ.

La Ville de Paris dit aussi espérer que les dispositifs de soutien aux acteurs économiques mis en place par l'État bénéficieront aux entreprises foraines durement frappées par les annulations de foire dans plusieurs villes de France.