La Foire Expo de Châteauroux donne rendez-vous du 18 au 23 juin

Ce doit être l'un des premiers grands événements à Châteauroux après le déconfinement progressif. La 97ème édition de la Foire Exposition est prévue du vendredi 18 au mercredi 23 juin. Dans un communiqué transmis ce lundi, Châteauroux Events se veut "optimiste et souhaite plus que jamais que son événement phare soit celui de la grande reprise commerciale". Les organisateurs se tiennent prêts à accueillir les visiteurs et les 200 exposants (habitat, déco, jardin, loisirs, camping-cars, gastronomie, bien-être, automobile...). L'événement attire en moyenne plus de 38 000 visiteurs à la Halle des Expos de Belle-Isle.

Le gouvernement a précisé le protocole pour la reprise des foires à partir du 9 juin. Jusqu'à 5 000 visiteurs pourront être accueillis en présentant un pass sanitaire (certificat de vaccination ou test PCR négatif). Des animations sont prévues, un nouveau village bien-être prendra place et un village Italien (artisans, gastronomie, traditions...) sera installé au sein de la salle du Parc et en extérieur. La Ville de Châteauroux précise que le vaccinodrome installé à Barbillat-Touraine restera ouvert pendant tout l'événement.