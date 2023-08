La Foire Expo de La Rochelle se délocalise cette année à Châtelaillon-Plage

Cette année, la Foire Expo de La Rochelle réunit 200 exposants à l'hippodrome de Châtelaillon-Plage dès ce samedi 26 août et jusqu'au 3 septembre. Nourriture, ameublement, automobile : il y en a pour tous les goûts. Et cette année, la Foire Expo se veut être sous le thème des "Trésors des Caraïbes".

Mais c'est bien le lieu qui dénote. Entre la piste et les boxes des chevaux, les tentes blanches des stands sont montées. "C'est atypique et le lieu est fantastique", indique Vincent qui tient un stand de spécialités québécoises. Pour les exposants, ce nouvel endroit est plutôt bon signe, comme l'explique Laurène, qui travaille avec un cuisiniste : "La nouveauté attire toujours du monde donc on espère que cette année, ça attirera plus de gens que d'habitude."

Ouverte tous les jours de 10 heures à 20 heures

L'organisateur de la Foire Expo et président d'Expocéan, Thierry Gaillard, est, lui aussi, enthousiaste. "Ce lieu apporte de la différence, de nouveaux thèmes et les gens vont pouvoir défiler et passer devant tous les stands. Ce que nous n'avions pas autrefois."

La Foire Expo est ouverte tous les jours de 10 heures à 20 heures. Plusieurs spectacles et concerts sont organisées également jusque 23 heures. Le tarif de l'entrée est de 5€50, 3€ pour les 12-18 ans et gratuit pour les moins de 12 ans. Le lundi 28 août, l'entrée est aussi gratuite pour les plus de 60 ans.