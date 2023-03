La foire-expo repart au galop sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage

Contraints de déménager après la mise à disposition du site du parc des expositions pour le futur centre hospitalier rochelais, le maire de Châtelaillon-Plage et les organisateurs d'Expocéan ont présenté ce mercredi les grandes lignes de l'édition 2023. Et plus si affinités.

Expocéan 2023 aura lieu du 28 août au 3 septembre sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage © Radio France - Gilles Bonbonny Comme nous vous l'annoncions dès samedi, la prochaine foire-expo de La Rochelle aura lieu sur l'hippodrome de Châtelaillon-Plage . Avec la future implantation du nouveau centre hospitalier, le site rochelais du parc des expositions n'est plus disponible. Le choix de l'hippodrome a été officialisé en début de semaine. Si le choix du nom n'a pas encore été tranché - Foire de Charente-Maritime ? - l'édition 2023 aura lieu du samedi 28 août au dimanche 3 septembre. Les organisateurs attendent 45.000 visiteurs. Quatre halls seront soit 6000 m2 couverts. 280 entreprises seront représentées. ⓘ Publicité Un parking de 450 places sera réservé aux exposants , un autre parking de 400 places sera mis à la disposition des visiteurs. Et des navettes seront également mises en place. Le Maire de Châtelaillon-Plage Stéphane Villain était entouré de Bertrand Rivière, le président de la Société des Courses du Haut-Rillon et des membres organisateurs d' Expocéan , pour la présentation du projet d'installation de la foire-expo. D'autres La cité balnéaire a déjà prouvé son savoir-faire en matière d'organisation de gros événements. L'hippodrome de Châtelaillon-Plage a accueilli notamment le village-départ du Tour de France en 2020. Expocéan : quelques repères 4 halls pour un total de 6000 m2 couverts

1 zone de tente Dalo

Zone expo extérieure

Zone alimentation dans le restaurant en dur

Parkings exposants (côté parking camping-car)

