La Foire internationale antiquités brocante revient pour le week-end du 15 août à l'Isle-sur-la-Sorgue

La Foire internationale antiquités brocante fait son grand retour à l'Isle-sur-la-Sorgue pour le week-end du 15 août 2023. La dernière fois que la foire avait eu lieu en été c'était en 2019. Pendant trois ans, la crise sanitaire et les restrictions avaient obligé les organisateurs à l'annuler ou à la reporter à l'automne. Alors cette année, les antiquaires sont ravis de retrouver leur marché estival.

Du 11 au 15 août, plus de 100 000 visiteurs sont attendus dans les rues. "Ce sont des dates très importantes car les marchands étrangers viennent s'approvisionner à l'Isle-sur-la-Sorgue et ils viennent à ces dates là aussi pour prendre leurs vacances et profiter de la Provence", explique Virginie Girard, antiquaire depuis plus de 20 ans. "Depuis les années 60 cette foire a lieu le 15 août. C'est la tradition et puis c'est pas la même ambiance. En été c'est plus jovial", ajoute Jean Jeri, le président dans le Vaucluse du syndicat des antiquaires le SNCAO-GA.

Contrairement aux années précédentes, ce n'est d'ailleurs plus une société privée mais ce syndicat qui organise la foire. "C'est très important pour nous. Nous avions carrément arrêté de venir depuis cinq ou six ans parce que ça ne correspondait plus à notre manière de travailler. Nous revenons parce que c'est le syndicat qui organise. C'est une garantie de qualité. On sait que ce sont des marchands sérieux", raconte Agnès Tilly, venue de la région grenobloise pour exposer à l'Isle-sur-la-Sorgue. La météo ensoleillée prévue pour ce week-end du 15 août devrait parfaire ces cinq jours de foire.