La foire internationale de Bordeaux reportée en mai 2022

La foire internationale qui devait se tenir en mai dernier au Parc des Expositions de Bordeaux avait d'abord été repoussée au mois de novembre. Finalement les organisateurs ont décidé d'attendre 7 mois de plus. En cause : la crise sanitaire et la difficulté de commercialisation de l'événement.