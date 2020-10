À Rouen, la foire Saint-Romain est maintenue mais avec une jauge réduite

Menacée de report en raison du Covid-19, la foire Saint-Romain aura finalement bien lieu à Rouen, du vendredi 23 octobre au dimanche 22 novembre. Mais il ne pourra pas y avoir plus de 1 000 visiteurs au même moment.

Les manèges, les stands de tirs à la carabine et le cochon géant du restaurant L'Ours noir pourront finalement s'installer sur les quais rive droite de Rouen à partir du 23 octobre. La foire Saint-Romain était menacée de report voire d'annulation à cause du coronavirus mais elle pourra bien avoir lieu aux dates prévues, c'est-à-dire jusqu'au 22 novembre.

Une réunion était organisée ce lundi 5 octobre à la préfecture avec les élus et les représentants des forains. Les services de l'Etat ont rappelé les règles à respecter, à savoir que les rassemblements ne doivent pas accueillir plus de 1 000 personnes et qu'un protocole strict doit être appliqué.

Des contrôles seront ainsi mis en place aux abords de la foire.

Un nouveau point vendredi

Mais ces dispositions sont encore susceptibles de changer, en fonction de l'évolution de la crise sanitaire. Le dialogue continue et une nouvelle analyse sera faite vendredi, avec les derniers indicateurs de la propagation du Covid-19.