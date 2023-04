La Foire Sainte-Croix de Lessay, dans la Manche, devient payante

C'était attendu, c'est désormais confirmé : la foire Sainte-Croix de Lessay (Manche) est désormais payante. La mesure a été votée en conseil municipal, mardi 11 avril. Pour la prochaine édition de la foire, les 8, 9 et 10 septembre 2023, les visiteurs devront donc s'acquitter de la somme de 2 euros pour pouvoir entrer et déambuler dans les allées.

L'entrée à la foire de Lessay sera cependant gratuite pour certaines personnes : les habitants de Lessay n'auront pas à payer leur place, même chose pour les enfants de moins de 12 ans. Pour les autres, le ticket d'entrée à 2 euros vaudra pour les 3 jours de la foire.

Une foire qui pourrait devenir déficitaire, dit la mairie

Une décision prise par le conseil municipal de Lessay, après "au moins 4 mois de réflexion, de simulations pour voir là où on pouvait trouver des recettes", explique la maire de la commune, Stéphanie Maubé. Les habitants ont également été consultés via un questionnaire : parmi les 40% de Lessayais y ayant répondu, 55% se sont prononcés en faveur d'une entrée payante à la foire.

"Au regard de l'inflation, de l'augmentation du coût des énergies et de la main d'œuvre, on a calculé qu'il nous faudrait entre 100 000 et 150 000 euros pour être à l'équilibre l'année prochaine, explique la maire. Or cet argent, il faut bien le trouver quelque part, et nous ne souhaitons pas prendre cette somme sur le budget général, c'est-à-dire les impôts des Lessayais, donc cela nous paraît entendable de demander une participation aux visiteurs."

Une décision comprise par la plupart des habitants de Lessay et des alentours : "Deux euros pour trois jours de foire, c'est pas énorme, et c'est important de maintenir cette foire qui existe depuis toujours", estime Françoise, même si elle s'inquiète de voir la fréquentation baisser en raison de l'entrée payante.

Le conseil municipal va plancher dans les prochains mois sur l'organisation des entrées dans la foire, afin de tenter de limiter l'attente. Des moyens de paiement dématérialisés sont à l'étude, pour accélérer le flux de personnes.