La foire Sainte-Croix de Lessay remplacée par une petite foire agricole, décision acceptée par les habitants

La foire Sainte-Croix de Lessay laissera sa place à un événement beaucoup plus petit les 11 et 12 septembre prochains. Une foire agricole qui ne rassemblera pas plus de 5 000 visiteurs contre plus de 300 000 d'habitude. Les habitants et les commerçants comprennent la décision de la mairie.

Dans les cafés de Lessay, c'est LE sujet de discussion : l'annulation de la foire Sainte-Croix, remplacée par une mini-foire normande. La crise sanitaire est passée par là, le conseil municipal a dû prendre cette lourde décision jeudi soir. Une bonne chose pour le patron du PMU Romuald : "C'était la meilleure décision à prendre parce que c'était un gros risque de faire la foire telle qu'on la connait. Mais une petite foire agricole, je pense que ça représente bien le coin."

Daniel va lui être perturbé mi-septembre, comme beaucoup d'anciens.

Nous, sans la foire Sainte-Croix, ça va nous faire tout drôle. Mais, vu les événements, c'est raisonnable de ne pas la faire quand même. La sécurité avant tout.

Les rôtisseurs qui animent habituellement la foire ne savent pas encore s'ils pourront participer au nouvel événement et comment. "On se dit que c'est peut-être mieux et qu'on fera un grand moment l'année prochaine", analyse Emilie Lenoir qui tient aussi une boucherie à Lessay.

Son confrère Théophane Lebouteiller se pose beaucoup de questions. "On verra bien si on sera là à la foire normande, on attend des nouvelles. On va se serrer la ceinture et on va bien voir comment ça va se passer."

Le week-end des 11 et 12 septembre prochain sera donc bien particulier à Lessay mais l'esprit de la foire vivra, comme depuis le XIe siècle.