La folie des déguisements au trail de Noël de Châteauroux

Dernière ligne droite avant Noël. La 7e édition du trail de Noël s'est tenue ce samedi 18 décembre à Châteauroux. Le top départ a été donné à 19h30 au Couvent des Cordeliers. Les coureurs devaient parcourir un peu plus de 7 kilomètres dans le froid. L'évènement, organisé par La Berrichonne Athlétic Club, est devenue une tradition à Châteauroux. Chaque année, les sportifs viennent déguiser à cette course qui se veut festive.

Des coureurs en maillot de bain, d'autres déguisés en Batman

3, 2, 1, top départ. Un peu moins d'un millier de coureurs se sont élancés dans les rues de Châteauroux.

Près de 750 coureurs ont pris la ligne de départ du trail de Noël de Châteauroux © Radio France - Justine Claux

Parmi eux, quelques téméraires, comme Raphaël. Le jeune homme est quasiment tout nu par deux degrés. "Je suis en gilet sauvetage avec un maillot de bain, je représente les sauveteurs en mer. J'ai un peu froid mais je tiens le coup", raconte-t-il.

Mais tous les coureurs ne sont pas proches de l'hypothermie. D'autres sont habillés, ou plutôt déguisés, un peu plus chaudement. Des Pères Noël, des lutins et même un Batman. Mais attention, pas n'importe lequel. "Je suis habillé en Batman de 1960 pour être précis, on voit souvent Batman en noir et jaune, le mien est gris et bleu", précise le fan de l'homme chauve-souris.

La course est devenu synonyme de déguisements. "C'est une course de Noël festive, il faut être déguisé. C'est plus sympa pour les participants et pour les spectateurs", explique un participant. Les coureurs viennent d'avantage pour s'amuser que pour courir. "L'idée, c'est vraiment de ne pas se prendre au sérieux, de se faire plaisir, confirme Benoît Richard, l'organisateur du trail de Noël. Il y a des gens qui font une seule course dans l'année, c'est le petit trail de Noël, c'est ça l'esprit, il n'y a pas de compétition".

De nombreux coureurs ont joué le jeu et sont venus déguisés à cette course festive © Radio France - Justine Claux

Le directeur des sports de la ville de Châteauroux était même présent. Mais lui n'a pas joué le jeu, il est venu sans déguisement.

Le trail des lutins annulé

Le trail de Noël de Châteauroux est l'une des rares courses maintenues cette année, malgré la situation sanitaire. L'organiser a été un véritable casse-tête. "Il fallait répondre aux exigences sanitaires actuelles, à savoir le contrôle du pass sanitaire pour l'ensemble des coureurs", explique Benoît Richard

Le nombre de bénévoles a du être augmenté pour faire face au flux de coureurs. "C'est une course particulière avec un côté festif. À la fin, les gens aiment bien danser et boire un petit verre de vin chaud tous ensemble. Mais ça n'était pas possible cette année", regrette l'organisateur du trail.

Après la course et la remise de dotation, tout le monde a du rentrer à la maison. "On ne pouvait pas se permettre de faire la fête dans le contexte actuel", ajoute-t-il. Malheureusement, la version du trail pour enfants, le trail des lutins, a été annulée pour des raisons sanitaires. Les enfants de moins de 12 ans n'étant pas vaccinés, les organisateurs n'ont pas voulu prendre de risques.