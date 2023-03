La folie des mers de nuage, quand un photographe grenoblois organise une sortie nocturne au Moucherotte

Bilel Mcharek, un photographe grenoblois a donné rendez-vous à ses abonnés à quatre heures du matin au pied du pic du Moucherotte (1901m). Ce soir, environ 50 personnes ont répondu présent. L'objectif ? observer une mer de nuage au lever du soleil. Ce phénomène se produit généralement en montagne, lorsque l'air frais en surface rencontre l'air chaud en altitude. Le résultat est indescriptible, pour le vivre, il faut le voir... et monter.

Réunir autant de monde n'était pas prévu par Bilel Mcharek . C'est pour cela qu'il a décidé de maintenir la sortie lorsqu'il a vu que le sommet du Moucherotte était dans les nuages. "Avant de sortie j'ai regardé le webcam de Chamrousse, on serait plein dans les nuages affirme-il. Mais je ne peux pas annuler, il y a des personnes qui viennent de loin". Pour le groupe de randonneurs, hors de question de rebrousser chemin.

A cette hauteur, difficile de ne voir le Mont-Blanc. © Radio France - Yara Zirba

Utiliser sa plateforme pour réunir

Malgré le risque de ne pas voir le résultat désiré, le groupe se lance, lampes frontales allumées, dans le noir et le froid de la forêt. La montée fut glissante, mais à l'arrivée, la fatigue est remplacée par les cris de joie et d'étonnement des randonneurs. Des nuages à perte de vue, les sommets les plus hauts des Alpes sont transformés en îles. "On n'oublie tout quand on la voit", s'exclame Ambrine, 29 ans. "C'est le paradis", renchérit Floric, pilote de drone. Waheb ne regrette pas d'avoir fait la route d'Avignon, "C'était un challenge mais ça valait le coup, la vue est magnifique."

Habitué à ce type de virée, ce n'est que la deuxième fois que Bilel Mcharek propose ce type de sortie à ses plus de 40 000 abonnés sur Instagram. "Mon objectif c'est de réunir et de partager ses moments. La plupart n'a pas vu de mer de nuage et quand je vois qu'ils en prennent plein les yeux, je me dis que ça valait la peine", se réjouit-il. Mission accomplie donc pour ce photographie passionné par la nature.