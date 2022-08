La folie des voitures à pédales fait chavirer Réville

Ce dimanche, dans le Val de Saire, Réville a accueilli une manche du championnat de France de voitures à pédales. Près de quarante véhicules étaient inscrits, dont des équipages tchèques et britannique. Au menu : de la vitesse et des looks très recherchés.

"C'est la fête les voitures à pédales. Y a Mickey, le Marsupilami, des Gaulois...". Des carrosseries qui rivalisent d'inventivité et de look, de la vitesse, de la rigolade, un public très nombreux... Ce dimanche, pour cette manche du championnat de France à Réville, 38 voitures à pédales étaient au départ avec des équipages de quatre personnes maximum. Des concurrents qui viennent parfois de l'étranger, de République tchèque et du Royaume-Uni pour cette édition.

Réville, c'est une course mythique. ça fait 37 ans qu'ils organisent cette course. Il y a une équipe au top - Jean-Charles Lamy, un des fondateurs de la fédération française des courses de voitures à pédales

Reportage à la course de voitures à pédales de Réville Copier

Les bolides s'affrontent sur un circuit de 850 mètres autour de l'église de Réville. L'objectif est de faire le plus de tours possibles en 2h30. "On est tout le temps en force. Il y a beau y avoir de la descente, on est tout le temps en appui. Tout dans l'effort", confie Aurélien, de l'équipage Pumba, qui bataille pour conserver le titre de champion de France vitesse.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

A la force des mollets

Clément est venu avec deux voitures : "la Piquouze et l'Extincteur à pédales", sourit le Révillais. Les fruits de dizaines d'heures de soudure, de peinture, d'optimisation... _"châssis en alu, coque en fibres, des pneus le moins large possible, et puis surtout c_e qui compte, c'est les pilotes, des jambes", rigole le Manchois, qui essaye de faire un maximum de courses dans un rayon de deux heures autour de Réville.

Si on veut faire une bonne place, il faut s'entraîner comme des cyclistes... ce qui n'est pas notre cas - Clément, de Réville

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Spiderman a régné sur la course

Parmi les équipages les plus impressionnants, le champion Spiderman. 104 tours de circuit effectués en 2h30, soit une vitesse de 31,6 km/h. Un meilleur tour bouclé en seulement 1'26"682. Chapeau l'artiste ! Maxence pédale avec la Sorcière, "une voiture phare de la course". Avec Thomas, ils se relaient sur le parcours. "Il y a deux classements : un pour la vitesse, et un pour le look. Le but du jeu est de faire coup double", précise le Révillais. Son bolide représente près de 400 heures de travail. Chaque week-end, l'hiver, ils sont une dizaine à travailler sur leurs voitures dans un atelier de la commune. "Et d'avril à septembre, on a des courses tous les week-ends. Il y a toujours des choses à changer : freins, direction... Il faut y toucher en permanence", explique Maxence.

Les meilleurs tourneront en 32-33 km/h de moyenne. Il y a une petite descente, donc on va taper les 40. ça roule vite, faut faire attention - Maxence, de Réville

Maxence, membre de l'association révillaise : "Une voiture comme ça, ça représente 400 heures de travail" Copier

Championne de France... de la lenteur

Parmi les concurrents, Géraldine, venue du Doubs. Elle fait des courses de voitures à pédales "depuis trente ans". Sa voiture ressemble à un demi-tonneau, tractant un bateau. "Mon châssis, j'en ai pour 150-200 euros, mais ça peut monter très vite. C'est un choix : moi, j'ai choisi d'être championne de France de la lenteur, donc je n'ai pas besoin d'un véhicule performant. Je me fais plaisir à mon niveau. Là, j'ai 75 kilos à traîner plus mes 90 kilos, ça représente un effort physique impressionnant", souligne la participante.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Entre le championnat de France et l'Europe, cette année, je vais faire 15.000 kilomètres : ça fait deux mois que je suis parti de la maison, et je ne suis toujours pas rentré - Géraldine, concurrente venue du Doubs

Dans le public à Réville : "On sent qu'ils donnent tout ce qu'ils peuvent" Copier

"Des fois je prête des véhicules à des gens qui n'ont pas l'habitude de pédaler. Il y a des gens qui ont fait des courses, 45 minutes avant, ils n'avaient jamais fait de voiture à pédales ! Quand on rentre dans le baquet, on a le virus", sourit Géraldine.

Pas le temps de reposer les mollets pour certains car le championnat de France continue ce lundi 15 août avec une nouvelle étape à Louannec, dans les Côtes-d'Armor.