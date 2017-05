Les toupies "hand spinner": phénomènes des cours de récré sur la Côte d'Azur

C'est le nouveau phénomène des cours de récréation, une toupie en forme d'étoile à trois branches qu'on fait tourner entre ses doigts et qui fait tourner la tête aux enfants et à leurs parents : Les "Hand Spinner" débarquent sur la Côte d'Azur et c'est déjà la rupture de stock.

C'est un jouet qui nous vient des Etats-Unis et commence à envahir les cours d'école, les "hand spinner", sortes de toupies prisées au départ pour leurs bienfaits auprès des enfants autistes, font fureur en France, depuis quelques semaines, auprès de tous les jeunes, de 7 à 14 ans, ici aussi sur la Côte d'Azur.

Phénomène de mode

La structure s’articule autour d’un axe, grâce à un roulement à billes et permet aux enfants de canaliser leur énergie, gérer leur stress, le tournoiement rapide de l’objet provoquant un effet apaisant, sans même faire le moindre bruit.

Ruptures de stock

Les petits en raffolent. Seulement les "Hand Spinner" se vendent tellement rapidement, que de très nombreux magasins sont actuellement en rupture de stock, comme le Jouet Club de l'avenue Notre Dame à Nice.

Le premier engouement autour de cette toupie à trois têtes remonte , alors que des parents d'enfants souffrant de troubles comportementaux, notamment d'autisme et d'hyperactivité, ont découvert qu’elle pouvait avoir des effets bénéfiques sur la santé de leurs enfants. Il s’avère également que l’objet est très efficace pour tisser des liens entre les enfants autistes et leurs camarades de classe, qui jouent ainsi au même jeu.