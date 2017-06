La "Fonctionnelle", l'unité d'élite des éboueurs de Paris

Ils font partie d'une unité spéciale qu'on appelle la "Fonctionnelle" : Une centaine d'agents de la propreté de Paris étaient sur le pont en ce week-end chargé en évènements culturels et sportifs pour s'assurer de la propreté et de la bonne circulation des voies publiques.

C'est la crème de la crème des éboueurs paris... Le haut de la poubelle, pour ne pas dire du panier... La brigade de la fonctionnelle, c'est cette unité qui fait en sorte que vos rues restent propres et carrosables, quelques soient les évènements...

Et ce week-end, entre les Solidays, les journées Olympiques et la marche des fiertés, ils n'ont pas chômé. Tracts, bouteilles, détritus... Il a fallu tout ramasser et nettoyer en un temps record. Pas de secret pour David, éboueur membre de la Fonctionnelle, il suffit d'être bien organisé : "De chaque côté on met des gars à la souffleuse et au balais pour ramener les déchets vers le caniveau. Derrière, les aspirateurs et les laveuses passent pour tout ramasser".

En queue de cortège de la marche des fierté LGBT, une vingtaine d'agents à pied et autant de véhicules techniques sont déployés. Et c'est un bal de machines et de balayeurs qui se met en marche dans un mouvement bien ordonné. En quelques minutes, la rue Royale, où s'entassaient des milliers de détritus, est nettoyée, prête à rouvrir à la circulation.

Une unité spéciale prête à intervenir 24h/7j

"Ce sont des éboueurs qui ont déjà de l'expérience, Ils interviennent derrière les manifestations, lors des accidents... mais aussi après les attentats." explique Mao Peninou, l'adjoint en charge de la propreté à Paris.

Entre eux ils s'appellent le "GIGN des éboueurs". Les agents de cette brigade n'ont pas à rougir de leur métier. David est même fier de son travail : "Dès qu'il y a un gros problème, on fait appel à nous. On se sent un peu comme les pompiers, toujours sur le feu... On attend que ça, les grosses missions, montrer qu'on est présents, qu'on sait travailler et faire la fierté de Paris."