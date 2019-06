La fondation "30 millions d'amis" lance une nouvelle campagne, contre les abandons d'animaux l'été.

La France qui détient le triste record d’Europe du pays où les abandons d'animaux sont les plus nombreux : 100 000 chaque année dont 60 000 rien qu'en été. Pour la fondation "30 millions d'amis" qui vient de lancer une campagne de sensibilisation , "ça suffit"

Marseille, France

La nouvelle campagne de 30 millions d'amis nous montre des abandons d'animaux sur l'air de "we are the champions" , titre célèbre du groupe Queen.

Un chien abandonné sur un terrain vague par un promeneur qui passe son chemin après avoir attaché la laisse de l'animal à un piquet ou ce maître qui laisse sortir son chien de la voiture avant de redémarrer.

La fondation veut mettre l'accent sur la "banalité de l'abandon" quels que soient les milieux.

La France en tête des pays européens en matière d'abandons.

100 000 animaux abandonnés chaque année en France , dont 60 000 rien que pendant la période estivale. Les français qui sont dans le même temps les plus attachés à leurs "animaux de compagnie" avec 63 millions d'animaux, deux fois plus qu'en Allemagne ou en Angleterre.