La fondation Abbé Pierre alerte sur les invisibles du mal-logement en Drôme et Ardèche

En Drôme-Ardèche, les acteurs sociaux évoquent entre 195 et 250 habitats précaires. Ce nombre ne baisse pas par rapport à l’avant crise sanitaire. L'agence de la fondation Abbé Pierre Auvergne Rhône-Alpes publie une enquête sur ces habitats en Drôme Ardèche ce mardi 4 avril 2023. Cette enquête a été réalisée grâce aux données d'associations locales et d'organismes sociaux comme Soliha 26, l'Association Entraide et Abri à Tournon-sur-Rhône ou encore le SIAO Ardèche.

Qu'est-ce qu'un habitat précaire ? Selon la fondation Abbé Pierre, ce sont des situations à mi-chemin entre le logement indigne et sans domicile fixe. Des personnes qui dorment sous des tentes, dans des cabanes, fourgons, bungalows...

Plusieurs centaines d'invisibles du mal-logement en Drôme-Ardèche

La fondation Abbé-Pierre met en lumière des situations peu connues. Ces personnes ne vivent pas dans des appartements insalubres ou délabrés mais dans des habitats de fortune. Des conditions de vie très rudes. La majorité n'a pas d'eau dans son logement ni d'électricité. Elles vivent à la campagne, dans des endroits isolés sur des terrains qui souvent ne leur appartiennent pas.

Presque tous ces "invisibles" sont des hommes isolés. La moitié d'entre eux travaillent mais touchent moins de mille euros par mois. En Vallée du Rhône, certains sont des saisonniers, ils récoltent les fruits des arboriculteurs et font les vendanges. Dans ces abris, il y a des familles avec des enfants mais aussi des retraités. Le plus âgé a 84 ans.

Beaucoup de ces personnes ont un jour décroché de l'habitat conventionnel pour des raisons diverses (séparation, perte d'emploi, problèmes d'alcool ou accidents de la vie). La fondation Abbé Pierre le souligne, elles sont peu nombreuses à accepter d'être aidées. Certaines se disent heureuses comme ça mais d'autres sont à l'écart depuis tellement longtemps qu'il est difficile de les réinsérer.

Une association ardéchoise peut les identifier et les accompagner

Rien que sur l'année 2022, selon cette même enquête, l'association Entraide et Abris de Tournon-sur-Rhône a localisé 26 situations précaires dans la Drôme et 61 situations en Ardèche. La structure dispose d'une équipe mobile qui peut aller à la rencontre des personnes vivant dans ces abris de fortune. C'est le dispositif "aller-vers". Il est financé par la fondation Abbé Pierre.

Une fois qu'une situation est connue, les éducatrices référentes "aller-vers" peuvent ensuite démarrer un accompagnement. Comme l'explique Amanda Gros de l'association Entraide et Abris : "tous n'ont pas les mêmes besoins, si les personnes veulent faire une demande de logement social, nous pouvons les aider. D'autres peuvent être orientés vers de l'hébergement d'urgence. L'avantage c'est qu'ici nous sommes en lien avec beaucoup d'organismes sociaux qui peuvent prendre la suite."

Si vous êtes témoin d'une situation "d'habitat précaire", le dispositif "aller-vers" est joignable au 07.83.29.99.92.