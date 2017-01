La fondation Abbé-Pierre : "La situation des plus pauvres s'aggrave à Nice et dans les Alpes-Maritimes"

La fondation Abbé-Pierre rend son rapport ce mardi sur l'état de la pauvreté en France. Le délégué régional PACA de la fondation révèle sur France Bleu Azur l'état de la pauvreté dans les Alpes-Maritimes.

Fathi Bouaroua est le délégué régional PACA de la fondation Abbé-Pierre. Il nous révèle ce mardi l'état de la pauvreté dans les Alpes-Maritimes et à Nice. Une pauvreté qui augmente.

"La situation des plus pauvres est de plus en plus compliquée à Nice."

Fathi Bouaroua nous a notamment parlé de l'évolution de la pauvreté dans le département : "La situation des plus pauvres est pire dans les Alpes-Maritimes et Nice est l'une des villes ou l'on a le plus de mal à se loger. La preuve ? Il faut 45 mois d'attente pour bénéficier d'un HLM. Une famille qui touche 2.500 euros ne peut quasiment plus se loger à Nice."

"Les allocations logements ne suffisent plus."

"Les allocations logements aujourd'hui n'ont plus d'effet, elles n'aident plus suffisamment les familles à payer le logement et ça veut dire qu'il y a des gens qui ne se chauffent plus et nous avons des personnes, de plus en plus nombreuses, qui n'arrivent plus à régler leur loyer"