La fondation Abbé Pierre épingle la ville de Nancy dans son palmarès des "pires dispositifs anti-SDF"

C'était une première ce mercredi 13 février, la Fondation Abbé Pierre a décerné un Pic d'Or dans la catégorie "fallait oser" à la Ville de Nancy pour ses bancs installés sur la place Simone Veil, anciennement appelée place Thiers devant la gare. Des bancs, faits de tubes en inox, formant des vagues, éclairés de l'intérieur par des leds, créés par l'artiste d'origine belge Sébastien Wierinck, installés en 2016 lors de la rénovation du site.

Des structures anti-SDF pour la fondation de l'Abbé Pierre

Ces bancs pour la Fondation Abbé Pierre empêchent les personnes sans domicile fixe de se reposer, il y est impossible de s'allonger. Nancy partage son prix "du dispositif le plus décomplexé" avec Biarritz, et Paris. Pour des personnes sans domicile fixe rencontrées près de la gare "avant il y avait plein de bancs, il n'y en a plus, on les supprime, on ne pense pas aux SDF". "Moi j'ai beaucoup de colère", ajoute l'une d'elles, "on reste debout, c'est de l'argent gâché pour eux, et nous on est dehors". Pour un passant de la place Simone Veil interrogé, "une place n'est pas un endroit où dormir pour les SDF".

Pas des équipements anti-SDF mais des œuvres d'art pour le maire de Nancy

Les bancs de l'artiste Sébastien Wierinck ont été financés grâce au 1 % artistique (1 % du montant des travaux d’un ouvrage public sont réservés à la création d’œuvres d’art). Laurent Hénart, le maire de Nancy réagit à ce palmarès. "Si la Fondation Abbé Pierre avait appelé je leur aurais expliqué", dit-il. L'élu nancéien assure qu'il s'agit ici d’œuvres d'art, une commande, et pas du tout une volonté d'empêcher des personnes sans domicile fixe de s'allonger, rien à voir selon lui avec une volonté d'installer des équipements anti-SDF.