La Fondation Brigitte Bardot installe 50 affiches en Béarn pour dénoncer les dangers de la chasse

Dans les prochains jours, vous devriez tomber sur ces nouvelles affiches installées par la Fondation Brigitte Bardot. Le message "Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous" est inscrit en grosses lettres. Au total, une cinquantaine d'affiches seront placardées en Béarn, dont trente à Pau. Ce mercredi après-midi, la première affiche a été posée sur un grand panneau publicitaire de la ville, situé sur l'avenue Jean Mermoz.

Dénoncer les dangers de la chasse

La Fondation Brigitte Bardot s'appuie sur les derniers chiffres de l'Office français de la biodiversité : 141 accidents de chasse dont 11 mortels entre 2019 et 2020 et 30 millions d'animaux abattus en France. "Avec cette campagne d'affichage, on aimerait interpeller le grand public et surtout les politiques" indique Daniel Raposo, représentant de la Fondation dans les Pyrénées-Atlantiques. La fondation de protection des animaux réclame notamment l'interdiction de la chasse le dimanche et l'abolition de la chasse à courre. Suite à l'installation de la première affiche ce mercredi sur l'avenue Jean Mermoz à Pau, une passante réagit : "ça fait trop longtemps que ça dure, certains chassent par passion mais d'autres malheureusement tuent par plaisir".

Une incitation à la haine

Face à cette opération lancée par la Fondation Brigitte Bardot, la fédération départementale de la chasse des Pyrénées-Atlantiques grince des dents.

C'est une honte de détourner la campagne nationale contre la Covid-19 et de nous associer à ce virus, en gros leur message c'est chasseurs = assassins, c'est une incitation à la violence !

Le vice-président Michel Cieutat regrette le clin d’œil fait au message gouvernemental sur le confinement : "Chasseurs, sauvez des vies, restez chez vous". "C'est une honte de détourner la campagne nationale contre la Covid-19 et de nous associer à ce virus, en gros leur message c'est chasseurs = assassins, c'est une incitation à la violence!". Selon Michel Cieutat, la Fédération Nationale des Chasseurs va saisir la justice réclamer le retrait de ces affiches.