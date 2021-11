La Fondation des Femmes dénonce le manque d'hébergements d'urgence dans les Pyrénées-Orientales

L'an dernier en France, plus de 139 000 femmes ont été victimes de violences de la part de leur conjoint ou de leur ancien conjoint. Les statistiques du ministère de l'intérieur révélées cette semaine enregistrent une hausse de 10% de ces violences par rapport à l'année 2019. C'est dans ce contexte que la Fondation des Femmes publie un rapport qui pointe notamment le manque d'hébergement d'urgence pour les victimes. 40% d'entre elles se retrouveraient sans solution de logement une fois quitté le domicile conjugal.

Et selon ce rapport, le manque est criant dans les Pyrénées-Orientales avec seulement 19 places d'hébergement pour les femmes battues qui quittent le foyer. C'est deux fois moins que dans l'Aude et six fois moins que dans l'Hérault. Si Hermeline Malherbe conteste les chiffres avancés par la Fondation des Femmes, la présidente du conseil départemental reconnait que ces places font réellement défaut. "Quand on entend que la grande cause du quinquennat Macron c'est la lutte contre les violences faites aux femmes on se dit : cause toujours tu m'intéresses ! Concrètement, il n'y a pas eu de places de logement supplémentaires... ou alors si peu. Heureusement que l'on travaille en lien étroit avec les associations pour compenser ces manques. On se substitue parfois à l'Etat mais c'est une fierté". Hermeline Malherbe annonce par ailleurs la création prochaine de huit hébergements d'urgence supplémentaires pour les femmes dans les Pyrénées-Orientales.