La Fondation du patrimoine accorde 120 000 euros pour replanter des arbres sur le Canal du Midi

Après plusieurs mois d'attente, la mission Stéphane Bern va verser 120 000 euros à Voie Navigable de France pour replanter des arbres le long du Canal du Midi. Depuis plus de 10 ans, VNF se bat contre la maladie du chancre coloré qui décime les arbres entre Toulouse et Sète.

Toulouse, France

C'est une bonne nouvelle pour Voie Navigable de France et le Canal du Midi. La mission Stéphane Bern accepte le dossier de VNF qui replante des arbres le long des berges. Depuis 2006, les platanes entre Sète et Toulouse sont malades. Une maladie incurable qui tue petit à petit les arbres. Pour aider à les replanter, le loto du patrimoine accorde un don de 120 000 euros.

Une opération qui coûte cher

Depuis 2006, à cause de la maladie du chancre coloré, VNF a dû abattre plus de 20 000 platanes. Une opération inévitable, et indispensable puisque avec l'eau et le trafic des bateaux, la maladie se propage très vite. "Pour le moment, l'Aude et l’Hérault sont les territoires les plus touchés, mais nous ne pouvons pas prévoir aujourd'hui, l'évolution de la maladie", explique Laurent Adnet chef de mission chez VNF.

Ces 120 millions d'euros ne vont pas supprimer la maladie, mais ils vont permettre de couper les arbres malades, planter des platanes en bonne santé et surtout surveiller leur développement, une opération qui coûte plus de 3.000 euros par platane. Depuis 2010, VNF a déjà récolté 60 millions d'euros de don. Avec cet argent, plus de 10 000 platanes ont été replantés et 25,5 km de berges ont également été restaurées.