La fondation Frederic Gaillanne qui offre des chiens guides à des enfants déficients visuels est en difficulté

Cette fondation certifiée centre européen d'éducation de chiens guide pour enfants est installée à l'Isle-sur-la-Sorgue. Seulement le confinement a stoppé deux mois et demi ses activités mais surtout gommé le mécénat et les dons.

Ici de jeunes chiens sélectionnés avec soin sont entrainés et éduqués durant deux ans grâce notamment à un parcours qui recrée le décor et l'ambiance sonore d'une ville et tous ses repères olfactifs ou sensitifs. Des chiens qui coûte pour les soins et l'entrainement en fin d’apprentissage 25 000 euros chacun mais la fondation les offre aux enfants qu'elle dote. Donc le mécénat et les dons sont le moteur de cette générosité et tout cela a été mis en suspens depuis le mois de mars.

Eric Lascar, directeur général de la Fondation a mis notamment les salariés en chômage partiel : « Ce confinement au même titre que d’autres organisations nous a mis en difficulté et aujourd’hui on fait appel à des donateurs, anciens comme nouveaux , afin de pouvoir nous aider à la remise de chiens guides pour des enfants aveugles mais aussi à la remise de chiens d’assistance à des enfants qui présentent des troubles du spectre autistiques. Cette année nous allons de toute façon remettre moins de chiens que ce qui était initialement prévu puisqu’il y a aussi des enfants qui viennent aussi de l’étranger et qu’aujourd’hui avec les mesures sanitaires on ne peut pas les recevoir. »

La Fondation Frederic Gaillanne organisera ses portes ouvertes le dernier weekend de septembre pour faire connaitre son action et à cette occasion six chiens en fin d'apprentissage cette année seront officiellement remis à leurs jeunes bénéficiaires.