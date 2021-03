La Fondation Frédéric Gaillanne recherche des famille d'accueil pour ses chiots qui viennent de naitre

Cette fondation à l’Isle-sur-la-Sorgue est est la seule école en Europe d’éducation de chiens guides destinés exclusivement aux enfants aveugles et malvoyants de 12 à 18 ans. Depuis 2008, plus de 95 chiens guides ont été offerts en France et en Europe.