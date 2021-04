La fondation Frédéric Gaillanne remet son 100e chien guide d'aveugle

La fondation Frédéric Gaillanne, installée à l'Isle sur la Sorgue (Vaucluse) depuis 2008, marque un tournant en remettant son 100e chien guide d'aveugle à un enfant. À travers un stage s'écoulant sur les vacances de printemps, cinq adolescents vont pouvoir découvrir leur futur compagnon qui les aidera dans leur vie.

Bastien et Otop traversent au passage piéton, sous le regard de leur éducateur Anthony Poupée. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Un parcours et un hébergement adapté

Les chiens sont sélectionnés, puis éduqués grâce à un parcours de 500 mètres qui recrée les conditions d'une ville, avec différents repères olfactifs ou sensitifs. Mais pour Bastien, 16 ans, ça ne suffit pas. Il se prépare déjà à vadrouiller avec sa boule de poils nommée Otop :

"D'ici la fin du stage, je sais que nous allons aller en ville, en situation réelle. Le parcours de la fondation est bien, mais ce n'est pas une situation où il y a des gens qui marchent, d'autres chiens ou encore des voitures qui passent."

Bastien et Lou, avec leurs chiens respectifs qui se reposent. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Certes, il y a beaucoup d'ordres, mais aussi des moments de complicité et d'amour. Notamment le soir, lorsque les enfants doivent nourrir et s'occuper de leurs chiens après les exercices. Lou voit déjà ce que son chien, Pitha, peut lui apporter au quotidien :

"Je vais avoir _plus confiance en moi_, faire des trajets que je n'ai pas l'habitude de faire, et être plus épanouie globalement dans ma vie. Puis, concernant la barrière du handicap, le regard des gens est beaucoup moins pesant avec un chien guide que lorsqu'on tend une canne blanche."

Lou fait travailler à Pitha le passage d'un ponton avec des marches. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Une bouffée d'air frais pour les enfants

Au-delà de l'apport pratique des animaux pour les enfants malvoyants, c'est aussi un vrai compagnon de vie à leurs côtés. Céline Krieger est éducatrice dans le centre, elle voit les nombreux effets de ces stages : "Ce sont des moments hyper enrichissants pour les enfants, ils se retrouvent à plusieurs, et passent un vrai moment amical avec les animaux. Le chien va permettre aussi un regard beaucoup moins sévère sur le handicap, sur la différence. Les enfants, eux, ont ensuite envie de faire des choses qu'ils ne faisaient pas habituellement, d'être dans un déplacement plus cool aussi."

Céline Krieger donne des consignes aux enfants pour leur entraînement. © Radio France - Mathieu MESSAGE

Si ce stage est avant-tout une manière de former les animaux et d'habituer les enfants à contrôler leur démarche, les exercices essaient d'être le plus ludiques possibles. Anthony Poupée, éducateur, propose souvent le parcours du "tunnel" : "C'est une _simulation de métro_, avec un tourniquet et un environnement sonore , qui permet aux chiens et aux enfants de se repérer, de se positionner et surtout de faire face à une situation inédite où un obstacle compliqué s'offre à eux. Par la suite, ils ont différentes surfaces, avec du gravier, des trottoirs, de la pelouse, où ils doivent s'habituer aux changements sous leurs pieds."

Bastien s'essaie à l'exercice du tourniquet, avec les conseils de son éducateur, Anthony Poupée. © Radio France - Mathieu MESSAGE

À l'issue de ce stage, les adolescents repartiront chez eux avec les chiens. Une manière d'éviter certains obstacles avec plus de facilité, mais surtout d'accueillir un nouvel ami à la maison.