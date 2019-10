La Fondation Jacques Chirac a rendu hommage à son fondateur

Corrèze, France

Depuis 1970 en Haute-Corrèze, mais aussi en Creuse, dans le Cantal et dans le Puy-de-Dôme, des handicapés, des plus jeunes aux plus âgés, sont accueillis et accompagnés dans un établissement de la Fondation Jacques Chirac, héritière des Centres Éducatifs du Limousin. Ce mardi au siège de celle-ci des délégations de chacun de ces établissements sont venus en remercier celui qui en est à l'origine, Jacques Chirac. "Ça m'a choquée d'apprendre sa mort" dit Jacqueline, résidente depuis 1980 de la Fondation.

C'est grâce à lui qu'on a eu du travail" Françoise, salariée de la Fondation depuis 1978

Aujourd'hui la Fondation compte 24 établissements, maisons d'accueil spécialisée, foyers occupationnels, IME, ESAT ou encore maisons de retraite. Un 25ème sera ouvert à Ussel le 11 octobre pour accueillir des très jeunes enfants autistes. La Fondation intervient auprès de 1200 handicapés avec ses 850 salariés. C'est le plus gros employeur de Haute-Corrèze. Et ses employés très présents à la cérémonie de ce mardi en ont tous remercié Jacques Chirac. "C'est grâce à lui qu'on a du travail" explique Françoise Richin, entrée à la fondation en 1978. Et pour les communes c'est carrément une bénédiction. Exemple à Sornac, 800 habitants, qui compte 4 établissements de la Fondation avec 250 emplois. "C'est toute la vie de Sornac, c'est la vie active de Sornac, c'est ses commerces, ses associations" explique le maire Jean-François Loge. Sans Jacques Chirac et sa Fondation, Sornac ne serait qu'un "gros village" ajoute le maire.