La Fondation OM lance une collecte pour l'Ukraine au stade Vélodrome

La Fondation OM se mobilise pour le peuple ukrainien, elle lance une collecte de vêtements, couvertures, produits d'hygiènes devant les entrées Jean-Bouin et Ganay au stade Vélodrome. Une collecte mise en place lors du match entre l'OM et l'AS Monaco ce dimanche, et qui se reproduira au stade.

La fondation OM organise une collecte de dons à destination du peuple ukrainien. La fondation a décidé de mettre en place un système de collecte au stade Vélodrome lors des matchs face à l'AS Monaco, Bâle et Nice.

Des vêtements, couvertures et produits d'hygiènes seront collectés au Vélodrome

Lors du match entre l'OM et l'AS Monaco prévu ce dimanche 6 mars (20h45), deux points de collecte vont être mis en place devant les entrées de Ganay et Jean-Bouin. Vous pourrez y déposer des vêtements, des couvertures, des produits d'hygiènes. Des volontaires du club seront en place pour récupérer l'ensemble des dons et la collecte pourra commencer dès l'ouverture des portes. La collecte aura donc lieu lors du match entre l'OM et l'AS Monaco et pourra se reproduire lors des matchs face à Bâle et Nice.

Le stade Vélodrome qui sera d'ailleurs illuminé en bleu et jaune, couleurs de l'Ukraine, une heure avant le début de la rencontre. Cet éclairage sera mis en place à chaque match jusqu'à la fin de la guerre.