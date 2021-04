VIDÉO - La fontaine aux enfants du sculpteur Ernest Gabard installée dans le jardin des Beaux-Arts de Pau

L'œuvre du sculpteur béarnais Ernest Gabard "La fontaine aux enfants", à l'abri des regards depuis 2005 retrouve la lumière après rénovation. Elle vient d'être installée dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Pau, en présence notamment de la belle-fille et du petit-fils de l'artiste.

La belle-fille et le petit-fils du sculpteur Ernest Gabard devant "La fontaine aux enfants" qui a pris place dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Pau.

La fontaine aux enfants, du sculpteur jurançonnais Ernest Gabard, est de nouveau visible aux yeux des Palois. Après avoir passé plus de dix ans enfermée, puis suite à une minutieuse restauration menée par Sophie-Jeanne Vidal de l'atelier du Rouge Gorge, l'œuvre centenaire (livrée et installée en 1920 dans le parc Beaumont) retrouve une place de choix, le centre du jardin du musée des Beaux-Arts de Pau, ex-square Bosquet, amené à accueillir quatre autres statues du même style dans un futur proche.

La fierté du petit-fils de l'artiste

La fontaine aux enfants a connu un premier déménagement au milieu des années 70, percutée par une voiture et partiellement endommagée, pour se retrouver face aux Halles de Pau. Puis en 1993 suite à un nouvel accident et de nouveaux dégâts, elle migre vers le boulevard des Pyrénées où, vandalisée, elle est finalement remisée en 2005 au Centre technique municipal puis dans un garde-meuble.

Michel, petit-fils du sculpteur a assisté à l'installation de la fontaine aux enfants dans le jardin du musée des Beaux-Arts de Pau ce jeudi : "Je suis fier bien sûr, parce que j'étais triste de savoir dans quel état elle était, et où elle avait été entreposée... J'avoue que voir et savoir qu'elle est là, en vie, et qu'elle va y rester, ça fait très plaisir". "Énormément de Palois s'identifient à ces enfants sculptés, c'est un peu la chasse au trésor de savoir qui sont ces jeunes", plaisante aussi le descendant d'Ernest Gabard, dont l'œuvre va pouvoir continuer d'émerveiller maintenant qu'elle est à nouveau visible.