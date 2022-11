EN IMAGES - A Quetigny, la forêt urbaine fête ses un an

On connaissait les forêts de feuillus, on connaissait les forêts de douglas, eh bien place à la forêt urbaine ! Oui, on aura bientôt une forêt...en pleine ville. Elle se trouve à Quetigny, près de Dijon, et en cette journée spéciale consacrée aux arbres et à nos forêts sur France Bleu , on vous la fait découvrir.

Tout est parti d'une idée de la municipalité quetignoise, en 2020 : "Pendant la dernière campagne municipale, on s'était engagé à rendre la ville plus verte, explique Philippe Schmitt, adjoint au maire à Quetigny, chargé du patrimoine et de la transition écologique. On a donc mis en place un projet de forêt urbaine, en concertation avec la population locale et avec l'aide de l’association Forestiers du Monde".

Des panneaux expliquent le projet aux riverains. © Radio France - Antoine Comte

Très vite, la ville souhaite associer la jeunesse au projet : "On en a parlé avec l'école de la Fontaine-aux-Jardins, qui a tout de suite accepté de nous suivre dans notre idée" ajoute Philippe Schmitt. Il y a un an, en décembre 2021, une centaine de trous sont donc creusés par des forestiers en haut du quartier Fontaine-Village, au nord de la ville, sur le plateau de Suchot. "Ensuite, les enfants sont venus installés les plants. On avait un peu de tout : chênes, frênes, mérisier, tilleul, etc." continue l'adjoint à la transition écologique. Deux parcelles carrées de 60 m2 voient le jour, contenant une centaine d'arbustes.

Pour l'instant, les parcelles sont clôturées et chaque plants protégés. Lorsque les arbres auront assez grandi, la forêt sera libre d'accès. © Radio France - Antoine Comte

12 mois plus tard, c'est l'heure du bilan. "Nous sommes très satisfaits. Les arbres grandissent bien, on a peu de pertes" s'exclame Philippe Schmitt. Les pousses d'arbres ne dépassent 1m30 (pour les plus grandes), mais elles ont déjà fière allure. Et une portée symbolique pour la ville. "Le fait que ce soit des enfants qui ont planté cela, c'est important. C'est eux qui, dans vingt ans, profiteront de la forêt. Et puis ils auront la sensation d'avoir participer au reverdissement de leur commune. En même temps, ils voient que la nature est délicate, prend du temps à éclore et doit être respecter" continue l'élu.

Philippe Schmitt, adjoint au maire à Quetigny, est fier que "la jeunesse ait était associée au projet". © Radio France - Antoine Comte

Et les enfants, eux, sont aussi conquis. Awa, 8 ans, fait partie des jeunes qui ont participé, l'année dernière, à la plantation. Et elle a de grands projets pour sa forêt : "J'aimerais que des animaux viennent là-bas pour trouver des ressources. Ce serait bien d'avoir des fruits aussi". Sa copine Léonie, elle, ne veut pas en rester là : "J'ai hâte d'en replanter. Plus d'arbres, plus de végétation, c'est mieux pour la planète", confie la fillette.

Les enfants se sont donc construit une conscience écologique et veillent aux grains selon Djibril, le père d'Awa : "Souvent, ma fille demande à ce qu'on aille voir les arbres du plateau de Suchot lors de nos balades. Elle veut suivre leur développement".

Dans quelques années, l'objectif est que cette forêt urbaine recouvre tout le plateau de Suchot, étalé sur un hectare. © Radio France - Antoine Comte

Et ce n'est que le début. La ville a l'ambition d'agrandir sa forêt urbaine, qui à terme devra recouvrir tout le plateau de Suchot, qui s'étend sur un hectare. "En janvier 2023, les enfants vont de nouveau planter 100 arbres. Même chose fin 2023 ou début 2024" annonce Philippe Schmitt.

A côté des arbres, une haie bocagère composée de plusieurs essences d'arbres et d'arbustes a aussi été planté en décembre 2021. "On veut vraiment créer un corridor écologique autour de cet endroit, pour que la nature reprenne ses droits. C'est important, en ville, d'avoir des espaces pour que les gens puissent se balader et simplement profiter" conclut l'élu.

A côté de la forêt urbaine, une haie bocagère longue de 300m a également été plantée. © Radio France - Antoine Comte

Un verger devrait également bientôt voir le jour sur le plateau de Suchot. En attendant, pour voir cette forêt urbaine atteindre sa taille réelle, soyez patient. Il faudra attendre au moins 20 ans.