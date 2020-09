La Forge des Pernes les Fontaines dans Des racines et des ailes

Ce n'est pas par hasard que LA FORGE a été retenue pour ce sujet sur l'excellence : créée en 1993 par deux copains l'entreprise compte aujourd'hui 7 salariés et bénéficie depuis 15 ans du label "entreprise patrimoine vivant" gage du haut niveau de son travail mais Jean-Philippe se considère avant tout comme l’héritier d’une tradition provençale et comtadine de la ferronnerie.

L’excellence au cœur du sujet

A La Forge de Pernes on restaure, on réédite la ferronnerie d'hier, l'équipe invente aussi le fer forgé d'aujourd'hui. Labélisé EPV pour entreprise du patrimoine vivant depuis 15 ans l'entreprise restaure et réédite de la ferronnerie historique et crée des objets très contemporains. Le patron est aussi sculpteur et son jardin peuplé d'arbres fontaine en acier et de rhinocéros métallique est à découvrir.

Autre angle du reportage : la transmission du savoir

Maître d'apprentissage Jean-Philippe Fally est très attaché à ce devoir de transmission qu'il enseigne avec le même sens du détail que celui qu'il emploie dans son travail. Sur la 3 ce soir à partir de 21h05 dans Des racines et des ailes Jean-Philippe Fally sera avec Julien, un de ses apprentis, ensemble ils nous ferons découvrir les trésors cachés des hôtels particuliers du XVIIe siècle et des châteaux néo-gothiques de la région.

Jean-Pierre Burlet est allé à la rencontre du maître forgeron dans son antre.

Reportage :