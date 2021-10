Felletin : La formation du permis de conduire offerte à 3 jeunes creusoises

C'est un chèque géant. Par sa taille d'abord. Mais surtout de part le montant inscrit dessus : "1500 euros." L'opération "permis pour tous" a récompensé 3 jeunes creusoises, ce mercredi. Leur permis de conduire est offert par la Préfecture de la creuse.

"On ne s'en rend pas compte", hallucine Célia, 17 ans. "On est toujours dans l'euphorie." Le cadeau va réjouir ses parents. "Quand je vais leur dire 1500 euros en moins, ça fait un bon billet quand même. Ils seront content."

Nora, 18 ans fait aussi partie des gagnantes. Pour elle, le prix du permis était un frein. "Il aurait fallu que je travaille pour me le payer ..."

On est toujours dans l'euphorie

Toute la journée, les 56 candidats ont assisté à des interventions préparées par les gendarmes, la prévention routière, et des assureurs. Michel Dubreuil de la prévention routière en Creuse explique : "Ils n'avaient qu'à bien écouter et prendre des notes ! On avait préparé un questionnaire pour la fin de la journée. Ceux qui ont bien écouté ont eu 19/20. Parmi tous ceux qui ont eu cette note on les a départagé en tirant en sort les trois gagnantes !"

Les lauréates doivent maintenant se rapprocher de la Préfecture pour choisir leur auto-école, qui doit se situer en Creuse.