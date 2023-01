La Française des jeux lance le paiement de son loyer chez le buraliste avec son smartphone

La FDJ lance le paiement de son loyer via son smartphone dans les bureaux de tabac

Payer son loyer entre une grille de loto et un café au compter, c'est désormais possible. Ce mercredi, la Française des Jeux (FDJ) a annonce le lancement de "Nirio", une nouvelle solution pour payer "les factures du quotidien". Dans un premier temps, ce service permettra aux locataires de quatre bailleurs sociaux de régler leur loyer avec leur smatrphone dans les bureaux de tabac agréés.

La FDJ permettait déjà le paiement de certains factures publiques, comme les impôts, les amendes, etc. chez quelque 14.000 buralistes. "Nirio" est accesible aux locataires des sociétés HLM Seqens, Dynacité Logement, Côte d'Azur Habitat et Limoges Habitat, précise un communiqué de la FDJ. Les locataires éligibles dans quelque 650 communes, pourront "régler leur loyer, en espèces ou par carte bancaire" dans des points de paiement agréés, auprès d'un buraliste enregistré à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).

A terme, la FDJ espère pouvoir permettre le paiement de "factures d'eau, de gaz, d'électricité ou de téléphonie" dans son réseau Nirio. Après avoir scanné sa facture, l'utilisateur disposera d'un code de paiement généré sur son smartphone, qu'il présentera au commerçant, avant de procéder au paiement - il devra montrer une pièce d'identité - et de recevoir un justificatif de paiement. Il sera également possible de payer son loyer de manière fractionnée, à condition de le payer avant la date butoir afin de faciliter la vie des citoyens ayant des dates d'arrivée de revenus différentes sur leurs comptes bancaires.

Neuf mille commerçants partenaires sont enregistrés auprès de l'ACPR pour offrir ce service à leurs clients, dont près d'un tiers ont été formés et sont donc opérationnels.