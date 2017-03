Qui a gagné ? La Française des Jeux recherche le millionnaire inconnu de Châlons-en-Champagne

Le 31 janvier dernier, une personne a validé un ticket gagnant Euro Millions My Million au bureau de tabac "Le repaire" à Châlons-en-Champagne mais le gagnant n’est pas venu récupérer son gain d’un million d’euros. Le 1er avril à minuit, il sera trop tard.

Il ne reste plus que 10 jours au millionnaire qui s’ignore pour venir récupérer son gain. Le 31 janvier dernier, une personne a validé un ticket gagnant Euro Millions My Million au tabac Le repaire ex Marigny , 11 rue Léon Bourgeois à Châlons-en-Champagne. Le code gagnant est le suivant : RH 332 6531.

Si le gagnant se reconnait, il peut contacter la Française des Jeux au 09.69.36.60.60. Mais attention, le 1er avril à minuit il sera trop tard pour récupérer le gain d’un million d’euros.

C'est dommage de pas contrôler son ticket

Le gérant du point de vente le Repaire espère que la personne qui a joué n' a pas perdu son ticket .Il va sensibiliser ses habitués et mettre des affiches dans son établissement !