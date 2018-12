"La France, c'est la liberté" pour les 38 nouveaux français en Sarthe

Sarthe, France

"Liberté, égalité, fraternité" : pour la majorité des 38 personnes qui reçoivent la nationalité française ce mercredi à la préfecture de la Sarthe, c'est le premier terme de la devise qui s'impose comme essentiel.

La liberté au cœur des valeurs françaises

"En France, on est libre de s'exprimer, lance Jessica originaire du Venezuela. Devenir française, c'est pouvoir participer aux élections du Président ou du maire, c'est important pour se sentir inclus dans la communauté". Rien à voir avec la situation dans son pays natal, où les opposants politiques sont régulièrement emprisonnés dans des conditions troubles.

Un sentiment partagé par Boris : ce jeune ukrainien a fini ses études en France alors qu'une crise politique et des manifestations d'ampleur secouaient son pays :

Je comprends les gens qui manifestent et font ça correctement. Par rapport à l'Ukraine, en France, c'est libre !

Construire un avenir commun

"La France c'est un grand pays, je suis fier de faire partie de cette nation", explique Sangaré qui a quitté le Mali il y a 13 ans. Comme d'autres personnes naturalisées françaises, il a désormais l'impression d'appartenir pleinement à la communauté grâce à sa citoyenneté.

Car la liberté appréciée par ces nouveaux français, c'est aussi celle de façonner l'avenir du pays. "C'est important de s'exprimer et participer à la société française, estime Makrem, arrivé de Tunisie il y a cinq ans. _Il faut voir le futur ensemble_, travailler pour nos enfants et protéger tout le monde". Employé à l'hôpital du Mans, il tenait à devenir français pour s'intégrer pleinement et bénéficier de ces droits :

Les valeurs de la République, c'est une culture et un exemple.

La France et la Tunisie, "c'est incomparable, ajoute-t-il. En France, on a toutes les conditions réunies pour réussir, _on a la liberté, c'est une chance d'être ici !_".