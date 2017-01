La France championne du monde de pâtisserie

La France a remporté lundi soir la 15e édition de la coupe du monde de pâtisserie au Salon international de la gastronomie à Lyon (Sirha). Elle doit son titre à une pièce en sucre au décor très rock.

C'est le huitième titre de la France en 15 éditions. Les Français sont à nouveau champions du monde de pâtisserie cette année. Ils ont décroché lundi soir l'un des prestigieux concours du Salon international de la gastronomie (Sirha), grâce à une pièce en sucre très rock mettant en scène un guitariste cravate au vent. Les gagnants avaient du mal à retenir leurs larmes : "C'est une grande fierté de rentrer dans la famille des champions du monde", a déclaré Etienne Leroy, l'un des membres de l'équipe de France, "j'ai du mal à réaliser, ça fait un an qu'on se dit que c'est possible".

Dix heures pour réaliser quatre desserts d'exception

Entre dimanche et lundi, ils avaient dix heures pour réaliser un entremet au chocolat, un entremet glacé aux fruits, une pièce en sucre et un gâteau individuel à l'assiette. L'équipe de France composée d'Etienne Leroy, Bastien Girard, Jean-Thomas Schneider et Marc Riviere, a donc gagné grâce à cette impressionnante réalisation qui représente un guitariste, cheveux et cravate au vent, dont le blouson de cuir est en partie couvert de roses en sucre. Le musicien est accompagné d'un batteur en chocolat, torse nu et vêtu d'un jean.

Le Japon s'est contenté de la médaille d'argent pour la troisième fois, la Suisse arrive troisième. 22 équipes concourraient cette année. La précédente édition de cette coupe du monde de la pâtisserie, avait été remportée en 2015 par l'Italie.

La France a également décroché le prix du Vase de Sèvres du président de la République, récompensant le meilleur buffet artistique.