Dordogne, France

C'est un match qui restera gravé dans la mémoire de Patrick Mattenet. Ce dimanche 15 juillet, le président du district de football de la Dordogne était parmi les 78.000 spectateurs chanceux qui ont assisté à la finale de la coupe du monde 2018 de football en Russie.

Le Périgourdin représentait la Dordogne dans la délégation française et il a pu profiter de l'ambiance enflammée du stade Loujniki à Moscou. Les Français se sont imposés 4-2 face à la Croatie à l'issue d'un match haletant. "L'ambiance dans le stade était incroyable, tout le monde était déguisé et nous avions tous nos drapeaux et nos maillots de l'équipe de France."

"Un moment inoubliable"

Une ambiance que ce professionnel du football n'avait pas vue depuis 1998. "C'est un moment inoubliable, une grande joie de voir nos joueurs ramener la coupe du monde 20 ans après !"

C'est notamment le jeu de Kylian Mbappe qui a marqué Patrick Mattenet mais aussi "la précision de la tactique de Didier Deschamps."

"on a vu la coupe du monde de très près, à moins de 15 mètres !"

Mais le moment le plus intense pour le Périgourdin, c'est surtout quand les Bleus ont soulevé le trophée doré. "C'était remarquable, ils sont venus voir les supporters juste devant les gradins et on a vu la coupe du monde de très près, à moins de 15 mètres !"

De retour en Dordogne, il gardera cette victoire des Bleus comme un des plus beaux souvenirs de sa vie.