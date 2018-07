Championne du monde en titre, la France débutera sa saison en septembre avec la Ligue des Nations, un nouveau championnat appelé à remplacer les matches amicaux. Au menu notamment : l’Allemagne et les Pays-Bas.

Mbappé et Griezmann, les deux pépites des Bleus

Qui battra l'équipe de France championne du monde en titre ? Avant l'Euro 2020, la prochaine grande compétition officielle, les Bleus vont enchaîner les matches amicaux et la Ligue des Nations. Kézako ?

Si vous avez loupé un épisode, cette nouvelle compétition de football a été décidée par l'UEFA en 2014. La Ligue des Nations va se dérouler sur les terrains des stades européens entre septembre et novembre 2018 dans des rencontres appelées à remplacer les matches amicaux.

La France face à l’Allemagne et les Pays-Bas en septembre, octobre et novembre

Au total, 55 nations européennes sont réparties dans quatre ligues (A, B, C, D) en fonction de leur coefficient UEFA, avec les sélections les plus fortes dans la Ligue A. Après le tirage au sort effectué en janvier dernier, la France se retrouve dans le groupe A avec l'Allemagne et les Pays-Bas.

Les Bleus étrenneront donc leur deuxième étoile à l'extérieur le 6 septembre 2018 face à la Mannschaft - championne du monde en 2014 mais éliminée dès le premier tour en 2018- et face aux Pays-Bas trois jours plus tard le 9 septembre, dans l'Hexagone (le stade n'a pas été communiqué).

Les matches retours auront lieu en octobre et en novembre 2018 : le 16 octobre contre l'Allemagne et un mois plus tard le 16 novembre aux Pays-Bas.

Avant ces matches retours, les Bleus auront un match amical contre l'Islande le 11 octobre à Guingamp au stade de Roudourou. Une rencontre qui ne fait partie de la Ligue des Nations.

Un autre match amical pourrait être calé mi-novembre lors de la trêve internationale, avant ou après les Pays-Bas.

Tournoi final en juin 2019

D'autres matches "purement" amicaux devraient être organisés au printemps 2019 au mois de mars.

Ensuite, place au tournoi final de la Ligue des Nations organisé du 5 au 9 juin 2019 entre les quatre vainqueurs des poules de la Ligue A pour tenter de décrocher le titre de cette nouvelle compétition.

Des barrages auront également lieu au mois de mars 2020 afin de déterminer quatre des 24 qualifiés pour la phase finale de l'Euro 2020.

Le calendrier des Bleus en 2018

jeudi 6 septembre : Allemagne - France

dimanche 9 septembre : France - Pays-Bas

jeudi 11 octobre : France - Islande (amical à Guingamp)

mardi 16 octobre : France - Allemagne

vendredi 16 novembre : Pays-Bas - France

Ligue A

Groupe 1

Allemagne

France

Pays-Bas

Groupe 2

Belgique

Suisse

Islande

Groupe 3

Portugal

Italie

Pologne

Groupe 4

Espagne

Angleterre

Croatie

► Tous les groupes de la ligue des Nations