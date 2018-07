Dijon, France

. - Pierre- Henri

Pierre-Henri n'est pas un fan inconditionnel de foot, mais lorsque les bleus 2018 se sont qualifiés pour la finale, il s'est revu 20 ans avant. Pierre-Henri était âgé de 15 ans quand la génération Zidane a remporté sa première étoile :

" javais envie de revivre 98, à cette époque j'étais dans les rues de Dijon avec mes copains, là je voulais être dans le stade à Moscou".

Accompagné de son beau-frère, le voilà engagé dans un périple pour obtenir les billets d'avions et les places pour le sacre annoncé des bleus. Il partira samedi à 14h pour rentrer à Paris à 7h ce lundi matin, avec des images et des émotions plein la tête.

Selfie avant la finale - Pierre-Henri

Il y a évidemment cette ambiance folle dans le stade, l'explosion de joie dans la délégation tricolore sur l'ouverture du score, puis le stress et la délivrance lorsque la France mène 4 buts à 1.

Magnifique, se rappelle Pierre-Henri mais le plus fou dit-il, c'était à l'ambassade de France, ou les supporteurs des bleus se sont retrouvés vers 14 h ce dimanche 15 juillet : "il y a eu ensuite un convoi dans le métro de Moscou, jusqu'au stade, tout le monde chantait, on était peint sur le visage, et des gens nous arrêtaient pour prendre des photos. On a croisé des croates, des russes, il y avait une super ambiance.

Des frissons, aussi forcément pendant la marseillaise, et peut être un peu plus encore à la fin de la rencontre lors du tour d'honneur des Bleus. Pierre-Henri et son beau-frère se sont retrouvés a quelques 10 mètres des champions du monde, le drapeau tricolore tendu vers les héros et attrapé au vol par Steven N'Zonzi.

Vidéos : compte Facebook de Pierre-Henri