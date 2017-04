La France en état d'urgence, où sont nos frontières ?

La France est en état d'urgence jusqu'en juillet pour faire face à la menace terroriste. Et dans ce régime juridique, il y a un renforcement des contrôles aux frontières. Pour ça, il existe la PAF, la Police aux Frontières. Mais nos frontières sont-elles si bien protégées?

Avec ses 230 kilomètres de frontières communes avec la Suisse, la Franche-Comté est un lieu de passage potentiel pour les candidats à l'immigration clandestine. La PAF, la Police aux Frontières contrôle donc dans les trains et sur les routes.

Dans le Doubs, il existe 17 points de passage routiers entre la France et la Suisse. Mais sont-ils si bien gardés? Durant une journée, de 7h30 à 22h30, du Nord au Sud, nous avons longé et parfois traversé la frontière à la recherche de ses brigades qui traquent les clandestins à la frontière.

Sur une grande route droite, direction la Suisse, à 25 kilomètres de Montbéliard. Aucun douanier ni policier. Catherine emprunte ce trajet depuis plus de 34 ans. Cette aide-soignante passe par la Suisse pour éviter un détour de plus de 30 minutes : "Je passe 5 à 6 fois par semaine la frontière pour mon travail, toujours à la douane de Damvant. Ça nous arrive d'être contrôlé mais ce n'est pas régulier".

Catherine, 34 ans qu'elle passe par la Suisse pour son travail Partager le son sur : Copier

"Si il y a quelque chose d'important qui est arrivé sur le territoire suisse, à ce moment là, la police française est ici. Mais sinon, je ne les croise jamais" Catherine

Douane de Damvant, côté Suisse, Villars-lès-Blamont, côté français. Il est 9h45 et Catherine part au travail sans être inquiétée par les forces de l'ordre - Fany Boucaud

Sept passages plus loin, à Biaufond, un pont au dessus du Doubs sépare la France de la Suisse. Anaïs rentre pour sa pause déjeuner. Sur cette route très empruntée des frontaliers, elle a déjà vue la PAF lors des attentats : "On a eu ça, je ne sais plus si c'était l'affaire Kouachi ou Mérah, un qui n'avait pas été retrouvé et là, ils avaient tout fermé. Une bonne heure de bouchon et ils contrôlaient tout. Et je me souviens bien, il y avait les douanes et les polices des deux pays."

"On a vu la PAF pendant quatre jours quand il y a eu les attentats mais c'est tout" Anaîs Partager le son sur : Copier

"Pendant les attentats, on a eu droit à des contrôles à chaque voiture, c'était très long. Ca a duré pendant quatre jours. Mais c'est tout." Anaïs

A Goumois, il est 12h30 et toujours pas de PAF - Fany Boucaud

A Goumois, même problématique : pas de PAF et pourtant, Christophe est formel lui aussi. Il n'a vue la PAF que pendant deux jours durant les attentats. Il passe la frontière tous les jours pour son travail et les contrôles ne sont fait que par les douaniers suisses.

Les Brenets et Le Locle, près de Morteau sont des lieux de grand passage et la PAF n'était pas sur place au moment de notre reportage - Fany Boucaud

Alors que se passe-t-il quand vous vous faites contrôler? La PAF est en droit de vous demander vos papiers mais aussi où vous vous rendez et où vous travaillez. En fait, l'état d'urgence permet aux policiers de contrôler les personnes à tout moment et vous devez impérativement avoir vos papiers sur vous où un document qui prouve que vous pouvez circuler librement sur le territoire français.

Nous avons aussi voulu savoir si les petites routes étaient plus prisées par les clandestins et donc que la PAF pouvait effectuer des contrôles sur ces axes moins empruntés. Les 17 points de passage dans le Doubs prennent donc en compte d'anciens chemins de contrebandiers comme à Vaufrey, Burnevillers, Les Gras ou encore Les Charbonnières. En plus d'avoir croisés des randonneurs, beaucoup de frontaliers passent par ces petites routes. Mais toujours aucuns policiers que ce soit le matin comme en fin de journée.

Anciens chemins de contrebandiers, en haut d'un village ou en pleine forêt, les frontaliers passent très régulièrement encore par ici - Fany Boucaud

Durant cette journée, nous n'avons croisé que deux fois une patrouille de la PAF. D'abord le matin, à 9h10 à la douane de Fahy, c'est à une vingtaine de kilomètres de Montbéliard puis une relève à la Ferrière-s/s-Jougne en direction de Vallorbe en Suisse, il était 18h. C'est au sud de Pontarlier.

Pontarlier, ville qui sert de base à la Police aux Frontières. Et pour expliquer que les frontières ne soient par fermées en état d'urgence, le Commandant Jean-Michel Comte, patron de la PAF en Bourgogne-Franche Comté explique que ce point de la Ferrière revient à la PAF en cette période et les autres points de passage sont réservés à la douane : "Il faut faire en sorte de contrôler beaucoup de personnes et si nous n'arrivons pas à contrôler tout le monde, nous avons des brigades mobiles sur tout le département qui enquêtent à l'intérieur des terres pour retrouver les contrevenants. Nous n'avons pas un policier derrière chaque personne."

Commandant Jean-Michel Comte de la PAF de Bourgogne Franche-Comté - Fany Boucaud

"Depuis le 12 décembre 2008, date d'entrée de la Suisse dans Schengen, la PAF n'a rien à faire aux frontières. Elle travaille à l'intérieur de la région pour lutter contre l'immigration clandestine. Il faut revoir totalement cette Police aux Frontières." Commandant Jean-Michel Comté de la PAF de Bourgogne Franche-Comté

Commandant Jean-Michel Comte de la PAF de Bourgogne Franche Comté Partager le son sur : Copier

Sur les 3.000 interpellations de la PAF l'année dernière, seul 750 ont été faites sur la route. Le plus gros du travail se fait donc dans les trains. C'est d'ailleurs l'une des principales activités de la Police aux Frontières. Elle est également spécialisée dans la fraude documentaire, véritable fléau selon le commandant. Les achats de faux passeports, de cartes de séjours ou d'autres documents falsifiés sont très répandus dans la région.