"La France est indigne dans la gestion des migrants " David Nakache du collectif Tous Citoyens

Alpes-Maritimes, France

C'est ce mardi la journée internationale des migrants. Des migrants, il y en a de moins en moins à la frontière italienne que ce soit à Vintimille ou dans la vallée de la Roya. Pourquoi ? Parce que le gouvernement italien a considérablement durci sa politique ces derniers temps. Et puis, il y a aussi la fin du bateau humanitaire Aquarius qui sauvait des dizaines de réfugiés pris au piège des eaux de la méditerranée. "Cette baisse, c'est le baromètre de notre indignité" tonne David Nakache du collectif Tous Citoyens dans les Alpes-Maritimes.

"L'Europe, la France et l'Italie devront rendre des comptes dans 10 ou 15 ans à la cour pénale internationale". David Nakache.

Le responsable de l'association d'aide aux migrants est catégorique, la France a une responsabilité, elle n'aide pas des réfugiés en danger. "On est coupable, on paye les gardes-côtes lybiens pour qu'ils ramènent les migrants dans des camps où il y a des viols collectifs, on le constate avec les témoignages de migrants recueillis à Nice" explique David Nakache.