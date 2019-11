Hommage aux soldats tués en opération extérieure : "Rappeler le sacrifice de ces jeunes pour notre liberté"

Emmanuel Macron va inaugurer ce lundi après-midi le monument aux morts pour la France en opération extérieure. Un lieu de mémoire en hommage aux militaires français tués depuis 1969. Le colonel Yves Duprez du souvenir français de l'Orne nous éclaire sur cet édifice mémoriel et son objectif.

Alençon, France

La France commémore ce lundi 11 novembre le 101e anniversaire de l'armistice de 1918. Les cérémonies seront présidées par Emmanuel Macron qui inaugurera, ensuite, le monument aux morts pour la France en opération extérieure. Une stèle pour rendre hommage aux 549 soldats tués dans des conflits engageant l'Etat français depuis 1969. Invité de France Bleu Normandie Matin, le colonel Yves Duprez délégué départemental du souvenir français de l'Orne nous a expliqué l'importance de ce monument et qui sont les militaires honorés.

"Ce sont des garçons tombés sur différentes zones d'opération, détaille Yves Duprez. Le Liban pour les plus ancien, l'Afghanistan, le Mali, la Centre-Afrique... des territoires très dispersés. Ils sont morts loin de la Nation et ce mémorial aura le mérite de rappeler aux Français, le sacrifice de ces jeunes pour notre liberté et les valeurs de la France."

Deux tombes de militaires morts au combat dans l'Orne

"Malheureusement ce monument aux morts n'aura pas de point final, poursuit le représentant ornais du souvenir français. Les opération se poursuivent un peu partout dans le monde. La semaine dernière encore un garçon est tombé au Mali. La liste s'allongera au fil du temps. Ce qui est très nouveau car jusqu'à présent on a élevé des monuments, on a élevé un mémorial, lorsque le conflit était réputé achevé."

Le souvenir français a fleuri la semaine dernière dans l'Orne deux tombes de soldats tombés pour la France. Celle du brigadier-chef Franck Duval tué en 2004 en Côte d'Ivoire dans une mission de maintien de la paix, enterré à Condé-sur-Sarthe. Et celle du caporal-chef Julien Barbé, tué au Mali en 2017.