La France Insoumise écrit au préfet : "bougez-vous pour les plus précaires avant l'hiver"

Les militants de La France Insoumise à Avignon écrivent au préfet. Ils lui demandent "de faire quelque chose" rapidement pour les personnes en grande précarité. Des habitants des quartiers d'Avignon ont été émus par la situation de familles sous des tentes ou de personnes sans domicile fixe.

La France Insoumise redoute des morts cet hiver en Vaucluse.

La France Insoumise salue le travail des associations comme le Secours Catholique ou l'ouverture d'une salle de jour à la Maison Mérindol à Avignon. Le mouvement LFI estime que ce n'est pas suffisant pour répondre à l'accroissement de la précarité avec la crise sanitaire.

La France Insoumise organisera donc à partir de dimanche des distribution de nourriture le dimanche matin près de la gare d'Avignon et sur des artères du centre - ville.

Aggravation de la précarité

Elvira Cerezo, une des porte parole de La France Insoumise à Avignon, redoute une catastrophe humaine car "la précarité ne fait que s'aggraver. Ce n'est plus de la précarité, c'est de la misère. Une habitante du quartier Monclar d'Avignon nous a alerté car elle a vu des gens qui dorment avec des enfants sous de tentes. On écrit au préfet pour qu'il réagisse. C'est une catastrophe ce qui se passe aujourd'hui. Sur le plan humain, on aurait jamais cru vivre ça un jour en France".

Pas de démarche politique : il faut appliquer la loi

"Tu dois juste avoir un toit au dessus de la tête ! On ne va pas chercher des électeurs" Farid Farryssy, un des porte parole de La France Insoumise à Avignon, donne la priorité à l'humain avant le politique : "on lui fait confiance au préfet mais on lui dit 'bougez vous !' On a peur qu'il y ait des morts en Vaucluse. Il va faire froid en janvier et février. Ce n'est pas politique. C'est un cri d'alerte. Au lieu de nous écrire de nouveaux textes sur la presse, les manifestations... on s'en fout. Appliquez la loi et s'il vous plait, trouvons des solutions pour les gens qui sont dans la misère."