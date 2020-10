La France passe à l'heure d'hiver dans la nuit de samedi à dimanche

La nuit tombera plus tôt en France à partir de ce dimanche 25 octobre. Le passage à l'heure d'hiver doit avoir lieu dans la nuit de samedi à dimanche : à 3 heures du matin, il faudra enlever 60 minutes à l'heure légale. Il sera alors 2 heures et on pourra donc profiter d'une heure de sommeil supplémentaire.

Le changement d'heure a été instauré en France en grande partie pour faire des économies d'énergie à la suite du choc pétrolier de 1973-1974 et l'envolée des prix du pétrole. Il s'applique aujourd'hui à tous les Etats membres de l'Union européenne.

Vers la fin du changement d'heure en 2021 ?

En mars 2019, le parlement européen a voté en faveur de la suppression du changement d'heure saisonnier à compter de 2021, mais avec la crise sanitaire, le dossier est en suspens et ne devrait pas revenir sur la table avant 2022. Depuis plusieurs années la mesure est très contestée pour son effet sur les rythmes biologiques et parce que les gains d'énergie ne seraient plus si importants.

Durant l'été 2018 la Commission européenne a d'ailleurs organisé une consultation en ligne : sur les 4,6 millions d'Européens qui ont participé, 84% se sont prononcés contre le changement d'heure. Même constat en France lors de la dernière consultation mise en place entre février et mars 2019 par la Commission des affaires européennes de l'Assemblée nationale : 83,71% des Français disent être faveur de la fin du changement d'heure deux fois par an.

Heure d'hiver ou heure d'été ?

Mais alors heure d'hiver ou heure d'été ? La question divise les pays. L'objectif est toutefois de les inciter à harmoniser leur décision afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins. Lors de cette même consultation en ligne en France, les participants ont en tous cas fait un choix clair : près de 37% préfèrent l'heure d'hiver quand 59% choisissent de rester à l'heure d'été, rapporte sur son site le gouvernement.

Pourtant, en France, certains scientifiques assurent que l'heure d'hiver serait meilleure pour la santé. C'est ce qu'explique notamment Pascal Hot, chercheur de l'université de Savoie Montblanc, spécialiste des rythmes, de la chronobiologie : "L'heure d'été est en décalage de deux heures par rapport à la position du soleil. Le corps humain a donc des informations inexactes. Et on se retrouve chez les petits et les personnes âgées avec un public très perturbé. L'heure d'hiver est dans l'absolu la meilleure."

Un changement d'heure dangereux sur la route

Une chose est certaine, le passage à l'heure d'hiver entraîne avec lui une baisse de la luminosité. La nuit tombe plus tôt et il fait donc plus sombre à la sortie des classes ou du travail. Un changement particulièrement dangereux sur les routes durant les semaines qui suivent.

Chaque année, cette période est marquée par un pic d’accidentalité de +50% des accidents de piétons entre 17 heures et 19 heures, souligne la Sécurité routière. Elle rappelle donc aux piétons l’importance de se rendre visible sur les routes.