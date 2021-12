La France rend hommage aujourd'hui au général Gudin, natif de Montargis

Les honneurs funèbres et militaires seront rendus ce jeudi matin au général Gudin, à l'Hôtel des Invalides à Paris. Charles-Etienne Gudin, né à Montargis en 1768, mort au combat lors de la campagne de Russie, fut l'un des plus brillants généraux de l'Empire, qui a tenu tête aux Prussiens lors de la bataille d'Auerstaedt (1806). Son corps a été retrouvé à l'été 2019 à Smolensk, à l'ouest de Moscou, lors de fouilles menées par l'ancien légionnaire Pierre Malinowski et authentifié grâce à une comparaison ADN avec les restes du frère et de la mère du général Gudin, exhumés du caveau familial de St Maurice-sur-Aveyron.

Le rapatriement de la dépouille du général Gudin, le 13 juillet dernier © Maxppp - SERGEI ILNITSKY/EPA/Newscom/MaxPPP

De Smolensk aux Invalides

Il aura fallu ensuite 2 ans pour que la dépouille du général Gudin soit rapatriée, à l'issue de négociations avec la Russie ralenties par des tensions diplomatiques (dossier de l'Ukraine, arrestation de l'opposant Alexeï Navalny) et par la crise sanitaire. "C'est une grande joie que l'inhumation puisse enfin avoir lieu, confie Albéric d'Orléans, descendant direct du général Gudin. C'est à la fois l'aboutissement d'un long processus et un réel soulagement."

Que cet hommage ait lieu aux Invalides, là où repose aussi Napoléon Ier, paraissait une évidence aux yeux de Christian Bourdeille, président du Souvenir napoléonien, la plus ancienne et la plus importante association autour de la mémoire de Napoléon. "Le général Gudin était un très proche de Napoléon, dont il était un ami d'enfance, rappelle-t-il. Ils ont été élèves ensemble à l'école militaire de Brienne, en Champagne, alors que Bonaparte était ce petit Corse parlant à peine français, coupé de ses racines : on imagine le poids que cette amitié a pu avoir. Gudin était d'ailleurs l'un des rares à tutoyer l'Empereur."

L'Hôtel des Invalides à Paris, où repose Napoléon Ier © Maxppp - Vincent Isore

La date choisie pour cette cérémonie ne doit rien au hasard, puisque le 2 décembre correspond à un double anniversaire : celui du sacre de Napoléon Ier (1804) et celui de la bataille d'Austerlitz (1805). Mais ce que retient Christian Bourdeille, c'est surtout que l'hommage soit rendu en cette année 2021, année du bicentenaire de la mort de Napoléon : "Cela permet du même coup de rendre hommage à tous les soldats de la Grande Armée, et dont le général Gudin est en quelque sorte l'éminent porte-parole."

Monarchie, Révolution, Empire : un personnage fédérateur

Mais la figure du général Gudin va bien au-delà de l'époque napoléonienne, insiste Albéric d'Orléans. Charles-Etienne Gudin a en effet aussi combattu sous Louis XVI et sous la Révolution : "Il fait partie de ces personnages qui ont servi la France sous 3 régimes politiques, et en ce sens, il est très fédérateur." Et d'espérer que cette reconnaissance de la nation permettra de faire mieux connaître le général Gudin au grand public : "D'autant qu'il était très connu il y a quelques décennies encore, des anciens m'ont dit qu'ils se souvenaient d'avoir appris à l'école son histoire." Le nom du général Gudin est d'ailleurs inscrit sur l'Arc de Triomphe.

La cérémonie débute à 11h ce matin aux Invalides, l'éloge funèbre sera prononcé par Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la Mémoire et des Anciens combattants. Quelques élus du Montargois devraient assister à cet hommage, dont Wondwossen Kassa, le maire de St-Maurice-sur-Aveyron.