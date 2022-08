La Franche-Comté fait face à une pénurie de tuiles

En Franche-Comté, comme partout en France, les fournisseurs en tuiles n'arrivent plus à équilibrer l'offre et la demande. Les sociétés de toiture ont fait le plein en vue de cette pénurie.

Alerte à la pénurie de tuiles dans toute la France ! Pas d'exception en Franche-Comté. Les fournisseurs de tuiles font face à des carnets de commandes multipliés parfois par trois. Une situation de pénurie qui dure depuis deux ans, et qui s'explique par plusieurs facteurs.

Pendant l'épidémie de Covid, les producteurs de tuiles se sont mis à l'arrêt. En revanche, les fournisseurs et les couvreurs n'ont pas cessé de travailler. Pour faire face à la pénurie qui s'annonçait, la plupart ont fait de gros stocks dans leurs ateliers, ce qui a nettement aggravé la situation de crise. Et à cela s'ajoute la hausse des prix des matières premières dans le secteur du bâtiment. Résultat : les fournisseurs ne peuvent plus suivre le rythme.

C'est le cas de Damien Chavanne, gérant d'Au faite 90 à Grandvillars : " Nous avons un carnet de commandes trois fois supérieur à notre stock réel", explique-t-il. "Dès les premières ruptures, il y a eu un mouvement de panique, les couvreurs ont acheté en masse pour anticiper une pénurie".

Pénurie aggravée par les dégâts causés par les intempéries

Les intempéries des dernières semaines partout en Franche-Comté ont porté le coup de grâce au secteur : "C'est la cerise sur le gâteau. Nous n'avions clairement pas besoin de cela. On se retrouve à devoir limiter nos clients. En plus, pour les réparations de toiture, il faut des tuiles spécifiques. Nous ne les avons pas toutes en stock".

Jonathan Berger, gérant d'une entreprise de toiture à Arcey, dans le Doubs, Berger Toiture, fait partie de ceux qui ont largement anticipé la pénurie, en faisant le plein, un an à l'avance. Malgré cela, il a dû prendre une décision difficile : "On a décidé de ne pas intervenir sur les toits abîmés par les intempéries. Si on se met à poser des tuiles pour de la réparation, nous n'en aurons plus assez pour nos chantiers de construction de maisons, pour lesquels nous travaillons avec nos maîtres d'œuvres, qui nous font confiance depuis des années. Nous avons dû faire des choix, difficiles".

Les particuliers eux sont limités à l'achat d'une cinquantaine de tuiles. Les stocks sont distribués en priorité aux sociétés de réparation de toitures. Pour rappel, plusieurs centaines d'habitations ont été touchées par les intempéries.